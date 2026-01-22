Spalti vietati al pubblico nel pattinodromo 

Si corre veloce nel pattinodromo comunale di via Malta, in località Piri Piri ad Assemini. La struttura, tutt’altro che in disuso, è un impianto pulsante che ogni giorno vede sfrecciare gli atleti della Asd Flash, l’associazione sportiva storica del territorio che ha fatto di questa pista la propria casa.

Mentre la burocrazia segue il suo corso per i collaudi definitivi delle tribune, l’attività sportiva non si ferma. Regolarmente gestita in concessione comunale all’associazione, vi si svolgono sessioni di allenamento quotidiane: «L’impianto è funzionante e in ordine», confermano dalla dirigenza dell’associazione, sottolineando come la struttura sia un punto di riferimento imprescindibile per i circa 100 tesserati.

Gli spalti

Il valore tecnico della pista rimane il suo fiore all’occhiello. Resta ancora da sciogliere il nodo della fruizione pubblica. Nonostante gli investimenti di circa 175 mila euro stanziati in passato per la messa a norma di balaustre, spogliatoi e aree verdi, le tribune rimangono il pezzo mancante del puzzle. Attualmente, l’assenza dei collaudi definitivi dei Vigili del Fuoco impedisce l’accesso agli spettatori e l’organizzazione di competizioni ufficiali. Un limite che costringe i campioni asseminesi a disputare saggi e gare in trasferta, spesso nei comuni limitrofi come Capoterra o Elmasi.

Le polemiche

La speranza, ora che l'impianto è “in ordine” e pienamente operativo per gli atleti, è che si possa presto arrivare al traguardo finale: l’apertura totale che permetta ai cento tesserati della Flash di ricevere l’applauso che meritano dalle tribune. Intanto la questione è uno dei punti che crea attrito all’interno della stessa maggioranza: «Manca il certificato di prevenzione incendi - ha fatto sapere l’assessore alle Politiche dello Sport Francesco Murtas - ma la competenza è dell’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni. L’Asd Flash si è dimostrata seria e responsabile nella gestione della struttura e degli atleti. Mi auguro che la collega dei Lavori pubblici completi al più presto l’iter per ottenere il Cpi, è un peccato non potervi svolgere manifestazioni».

Gli obiettivi

«Negli ultimi mesi dell’anno scorso - ha rassicurato Meloni - abbiamo messo in bilancio le risorse per poter fare gli interventi necessari per l’apertura degli spalti e qualche intervento di sistemazione della pista per renderla idonea alle gare ufficiali. Perciò in questo inizio anno riusciamo ad avviare gli interventi».