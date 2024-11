Spalletti: «Visto? Ve l’avevo detto cinquecento volte» 

Bruxelles. Luciano Spalletti soddisfatto e orgoglioso, felice di dare merito ai propri giocatori: «Sono stati bravi, il campo nel secondo tempo si è fatto pesante e si è persa un po' di lucidità. Abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo, in dei campi del genere diventa fondamentale tenere palla perché adeguarsi alla corsa degli avversari diventa difficilissimo. Quando sono venuti nella nostra metà campo è diventato difficile ma sono stati dei leoni», ha detto tutto d’un fiato il ct ai microfoni della Rai.

A domanda precisa sul centrocampista della Lazio al debutto, risponde: «Bello l'esordio di Rovella e l'atteggiamento di tutti, hanno fatto vedere di essere una squadra tosta», ha aggiunto, evitando di soffermarsi troppo su un singolo giocatore.

La soddisfazione più grande è vedere la svolta di una squadra caduta così pesantemente agli ultimi Europei da far dubitare della scelta federale di affidare la panchina a lui. Appena cinque mesi fa sembrava un progetto finito prima di iniziare. E invece, dopo le vittorie a Prigi e a Bruxelles in un girone durissimo, tutto è cambiato: «Essendo l'Italia abbiamo sempre la possibilità di trovare trenta calciatori per fare una Nazionale forte», chiarisce alzando un po’ il tono, «si è detto 500 volte. Bisogna trovare le soluzioni giuste e metterli nelle condizioni di giocare da squadra ma quella l'hanno trovata da soli perché sono ragazzi forti.

Francia a secco

Nell’altro match, tra mille tensioni per la situazione politica e la guerra nel Vicino Oriente, la Francia è stata fermata sullo 0-0 da Israele a Saint Denis. I Bleus (che rinunciavano a Mbappè) hanno costruito diverse occasioni da rete ma non sono riusciti a passare, anche se la qualificazione è già al sicuro.

Così nel Gruppo 2

Risultati (5° turno) : Belgio- Italia 0-1; Francia-Israele 0-0.

Classifica : Italia 13 (d.r. +7), Francia 10 (+4), Belgio 4 (-2), Israele 1 (-9).

Ultimo turno (domenica, ore 20.45) : a Milano, Italia-Francia; a Budapest, Israele-Belgio.

