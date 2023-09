Spalletti subito nel segno del 4-3-3 

Nessuna prova di formazione ma un'ora e mezza di parte atletica e soprattutto esercitazioni tecnico/tattiche: questo il primo allenamento di Luciano Spalletti da ct della Nazionale ieri pomeriggio a Coverciano. L'ex allenatore del Napoli scudettato può ritenersi soddisfatto: nessun forfait dell'ultima ora, nessuna defezione, tutti i 29 azzurri convocati si sono presentati e hanno partecipato alla sessione di lavoro, anche se chi ha giocato domenica ha terminato un po' prima rispetto a chi era sceso in campo con i propri club tra venerdì e sabato. Spalletti è apparso emozionato e sorridente poi insieme al proprio staff, presente a bordo campo anche il capo delegazione azzurro Buffon ha dato il via all'allenamento, il primo in vista della gara di qualificazioni europee di sabato in trasferta con la Macedonia del Nord che segnerà il suo debutto sulla panchina azzurra: modulo 4-3-3, movimenti e scambi come nel Napoli dello scudetto, alternati nei rispettivi ruoli tutti i giocatori. Fra i tridenti testati: Chiesa-Immobile-Zaniolo (l'ex romanista è stato l'ultimo ad aggregarsi dopo l'impegno a Liverpool con l'Aston Villa), Politano-Retegui-Chiesa e quindi Gnonto-Raspadori-Zaccagni. Nel ruolo di regista è ballottaggio fra Locatelli e Cristante con il primo schierato insieme a Barella e Tonali e il secondo con Frattesi e Pessiina.

