Spalletti style:  cene e droni per fare “club” 

«Ora viene il bello». Luciano Spalletti era stato chiamato a sostituire Roberto Mancini per raddrizzare la rotta azzurra e recuperare la qualificazione a Euro 2024 che stava per scappar di mano, e il primo passo è fatto: «Quando ho iniziato il mio lavoro, e non era facile, sapevo di dovermi qualificare. L'ho fatto. Ma ora comincia il lavoro vero», ha detto il ct azzurro prima di lasciare Leverkusen per quei pochi giorni di riposo che lo separano dal sorteggio, il 2 dicembre ad Amburgo. Il brutto - la paura di un ennesimo scivolone, molto pesante per tutto il calcio italiano - è alle spalle: per dirla con Gravina «Spalletti ha ricreato quell'incantesimo che si era perso», anche prima dell'addio di Mancini. Parole al miele quelle del numero 1 federale che evidenzia: «Oggi la Nazionale ha un grande allenatore e un grande uomo».

Il metodo

Il bello che deve venire non è solo nel livello che inevitabilimente si alza, ma anche nel lavoro che Spalletti aveva in testa e che ora, a mente lucida e senza assilli, potrà portare a termine. Spalletti ha individuato i tre strumenti. Il primo, un contatto più diretto: «Andrò io a trovare i giocatori, a vedere come si allenano, ci ritroveremo a cena per parlarci e ascoltarci», il suo intento. Entrare nella testa dei giocatori, ma anche far entrare nella loro testa gli schemi: «D'ora in poi useremo un drone a Coverciano per studiare i movimenti», dice Spalletti. Le telecamere a bordo campo già ci sono, «ma con quelle le immagini sono piatte», e invece il ct chiede profondità, non solo tattica. Infine, terzo step, le amichevoli di marzo, nelle date in cui l'Italia rischiava di dover giocare i play off. «Chiedero' avversari difficili, molto difficili: in tanti hanno bisogno di fare quell'esperienza europea che nei loro club non fanno». Accanto ai Chiesa e ai Barella, giocatori di personalità, ci sono anche nuovi talenti come Buongiorno: «Non lo conoscevo, ma con l'Ucraina ha dimostrato di essere un campione», ha detto il ct del torinista. Il problema resta il centravanti, vista la prestazione di Scamacca e l'assenza di un finalizzatore che offra certezze.

Intanto il Club Italia si dedica alla scelta del ritiro: alcune delle sedi indicate dall'Uefa sono già state visitate, per la scelta si aspetta di conoscere la sede del girone. La fascia bassa alla quale l'Italia è relegata (terza o addirittura quarta) costringe gli azzurri a pescare almeno una grande, dalla Francia al Belgio; per il resto, si va da possibili incroci di ferro (Francia, Danimarca, Olanda) a gruppi abbordabili (Belgio, Albania, Slovacchia). Lo sapremo fra dieci giorni ad Amburgo, a casa della Uefa accusata dall'Ucraina per la mancata concessione del rigore: «Dalle immagini ho visto che Cristante accosta il piede a quello dell'ucraino ma non lo tocca», il commento di Spalletti.

