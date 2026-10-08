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09 ottobre 2026 alle 00:49

Spalletti sorride, Alajbegovic c’è 

Cambiaso pronto a giocare dall’inizio, ballottaggio Conceiçao-Zhegrova 

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E che bel modo di tornare al campionato. Con l’Unipol Domus stracolma per una partita contro la Juventus che, classifica alla mano, sembra uno scontro diretto. Il tempo darà una risposta più precisa, certo è che la comitiva di Spalletti avrà qualche ansia in più, un po’ per quel banale ruolo della favorita e un po’ perché l’avvio di Serie A, con l’inciampo in casa del Sassuolo, ha subito aggiunto un po’ di scetticismo. In quella serata la Juve dimostrò una straordinaria facilità nel prendere gol ed è questo difetto che Spalletti cercherà di spazzare via, partendo dalla trasferta in Sardegna.

La difesa

Guglielmo Vicario, grande ex nella serata di domenica, ha dovuto fronteggiare appena 2.11 xGA (Gol Attesi a sfavore): il dato più basso dell’intero campionato. E dunque, consultando i numeri, quella di Bremer e compagni è la difesa che ha sofferto meno nelle prime cinque giornate. Ma che allo stesso tempo ha un voluminoso scarto con i gol effettivamente subiti (4, sostanzialmente il doppio), perché - in sintesi - la Vecchia Signora concede meno tiri di tutti ma, spesso, bastano per prendere gol.

Il punto

Il Cagliari è avvisato per provare a prendere i pochi assist che verranno concessi nell’obiettivo di mantenere il suo ritmo stellare, sapendo anche che la sua forza è stata proprio nel rendimento opposto: pur soffrendo parecchio, i rossoblù hanno potuto contare sulle paratissime di Caprile e sulle respinte dei difensori. La pausa per le Nazionali ha offerto a Spalletti il solo recupero di Cambiaso, che potrebbe subito tornare dal 1’ al posto di Celik. In mezzo al campo Pape Sarr è al momento favorito su Koopmeiners per chiudere la coppia centrale con Douglas Luiz, con Locatelli e Thuram infortunati. In attacco il grande ballottaggio rimane quello tra Conceiçao e Zhegrova, mentre dovrebbe tornare a pieno regime Alajbegovic: uscito dal campo nella partita tra la sua Bosnia e la Svezia, i controlli eseguiti ieri mattina hanno scongiurato lesioni.

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