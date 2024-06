spalletti punta sul blocco Inter 

Coverciano. Terzo giorno di lavoro per la Nazionale a Coverciano dove sta preparando gli Europei che cominceranno il 14 in Germania. Agli ordini di Spalletti presenti tutti i 27 giocatori convocati, compreso Di Lorenzo che sabato aveva usufruito di un permesso per impegni familiari. All'appello manca solo Scamacca impegnato ieri in Atalanta-Fiorentina come Scalvini che purtroppo dovrà saltare ‘Europeo. Un’0altra tegola dopo quella di Acerbi per Spalletti. Un'Italia plasmata sulla forza del lavoro e delle idee, degna delle aspettative di un intero Paese che sogna nuove notti magiche. Il cammino di avvicinamento prevede due amichevoli con Turchia (domani a Bologna) e Bosnia ed Erzegovina (domenica a Empoli), oltre a una gara di allenamento con la Nazionale Under 20 mercoledì per dare 90 minuti anche ai calciatori che non saranno impiegati con la Turchia.

Sarà una Nazionale col blocco Inter con Barella punto fermo a centrocampo insieme a Frattesi e Di Marco e Darmian in difesa dove si è dovuto fare a meno all'ultimo momento di Acerbi, out per pubalgia. In avanti fa ben sperare un ritrovato Chiesa che dovrebbe far coppia fissa con il bomber che Spalletti e l'Italia speravano di ritrovare, ovvero Scamacca, grande protagonista con l'Atalanta. L'Italia è inserita in un girone duro con Spagna, Croazia e Albania ma si proietta con ottimismo. Il torneo per gli azzurri comincerà il 15, a Dortmund contro l'Albania, rivelazione delle qualificazioni. Poi, il 20 la sfida alla Spagna a Gelsenkirchen, e la chiusura il 24 contro la Croazia, a Lipsia.

