Spalletti: non parliamo delle palle alte 

Milano. «Ho fatto i complimenti, rivedrò la partita ma non siamo mai stati in balia della loro qualità. Non vedo perché non dovrei essere convinto di poter andare lì e giocarci le loro stesse possibilità. Sono convinto di poter fare bene la gara di ritorno». Luciano Spalletti non è uno che si piange addosso. Si tiene il buono che c’è in questa sconfitta e guarda al match di ritorno, domenica a Dortmund.

«In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo della partita, mentre loro sono stati molto costanti», aveva ammesso a caldo Spalletti ai microfoni di RaiSport. «Loro hanno fatto un paio di scelte che abbiamo pagato troppo caro per lo sviluppo della partita», ha detto, riferendosi al pareggio. «Su una palla da metà campo hanno trovato l'uomo libero dentro, c'è un po' di differenza di statura», ha riconosciuto, prima di parlare di quella che è diventata una costante: «Soffriamo sui calci piazzati? Lo sanno tutti, e anche noi lo sappiamo, ma non voglio parlarne. Andiamo oltre altrimenti subentra la psicosi». In conferenza ha poi sottolineato il carattere della squadra azzurra.

Sembra invece sfumata la paventata convocazione del rossoblù Piccoli: «Era nel caso in cui venisse ammonito Kean, che era diffidato», ha chiarito il ct.

