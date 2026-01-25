Spalletti-Napoli, sgambetto da ex 

Roma. Roma e Milan pareggiano all’Olimpico, la Juve manda ko il Napoli e l’Inter scappa. È l’esito di una giornata di scontri diretti, che la capolista sfrutta a pieno dopo il 6-2 di venerdì sul Pisa. I punti di vantaggio sul Milan secondo sono cinque, nove il solco tracciato col Napoli, raggiunto a quota 43 dalla squadra di Gasperini. Nella prima delle sfide di vertice della giornata, la Juve dà una severa lezione al Napoli, si porta a un punto dai campioni uscenti e dà sostanza alla ambizioni Champions.

Le sfide

Spalletti imbrocca tute le mosse e si gode il 3-0 sulla sua ex squadra. Apre le danze Jonathan Davis, pienamente recuperato, poi Buongiorno salva sulla linea e il Napoli recrimina per due falli in area non sanzionati. Nella ripresa gli ospiti provano a reagire, la Juve contiene e chiude il conto col raddoppio di Yildiz su un grossolano errore di Juan Jesus, uno dei pupilli al Napoli di Spalletti. Poi Kostic con un gran tiro fissa il 3-0. All’Olimpico, Maignan salva il Milan per tutto il primo tempo, ma si ripete il copione dell’andata quando in apertura di ripresa De Winter su angolo porta in vantaggio i rossoneri. La Roma pareggia su rigore, l’1-1 finale è il primo punto di campionato contro una grande. L’Atalanta esce dall’incubo di una settimana difficile, cominciata col pari col Pisa e proseguita col grave ko con l’Athletic, grazie al perentorio 4-0 sul Parma. Una prova d’orchestra dei suoi attaccanti grazie ai gol di Scamacca, Krstovic, del nuovo arrivato Raspadori. Continua invece il momento di crisi del Bologna, tradito dal suo portiere Skorupski, che si fa espellere con gli emiliani in vantaggio di due gol. Il Genoa, trascinato dal suo pubblico, è protagonista di una grande rimonta che lo porta a vincere con tre prodezze di Malinovskyi, Ekuban e Messias. Giustificata l’euforia esagerata di De Rossi alla fine.

La disfatta

Inizio veemente della Juve nella sfida di vertice con un Napoli nella solita emergenza. La spinta di Thuram è poderosa. I partenopei si difendono con affanno e Thuram con una spettacolare conclusione fa tremare il palo. Poi arriva il vantaggio con apertura di Locatelli per David che col corpo si difende da Spinazzola e fa secco Meret. Due minuti dopo Yildiz inventa per Conceicao, ma Buongiorno salva sulla linea. Il Napoli protesta per un doppio fallo in area su Vergara e su Hojlund che viene steso da Bremer ma l’arbitro fa proseguire. Nella ripresa, a rovinare la serata di Conte è l’errore di Juan Jesus: Yildiz raddoppia. Entra Lukaku dopo sette mesi ma è troppo tardi, i bianconeri dilagano con Kostic.

La Roma di Gasperini attacca il Milan con ferocia nel pressing e un Malen in più, ma le tre-quattro palle gol dei primi 45’ non fruttano, tra riflessi di Maignan e imprecisione giallorossa al tiro. Il primo tiro nello specchio di Svilar vale l’1-0. Poi Pellegrini pareggia su rigore. Ai punti meglio la Roma, ma nel Milan si vede la mano di Allegri.

La curiosità

Episodio curioso ieri a Reggio Emilia dopo la sfida tra Sassuolo e Cremonese. Il club lombardo ha “dimenticato” Emil Audero al Mapei Stadium, ripartendo per Cremona senza il portiere titolare. Come raccontato da SkySport infatti, dopo la sconfitta per 1-0, i giocatori lombardi sono saliti sul pullman. Tutti, tranne uno. All’appello mancava Audero, impegnato nelle interviste con alcuni giornalisti indonesiani, Paese d’origine del padre. Nessuno del club però si è accorto dell’assenza. La Cremonese ha poi messo a disposizione un automobile che ha riportato Audero a casa.

