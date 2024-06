Spalletti mostra il petto: facciamo cose illogiche ma qualificazione meritata 

Gli occhi spiritati e lucidi, la gara con la Croazia è finita da una manciata di minuti e ha ancora il fiatone Luciano Spalletti, ma un sorriso grande così. «Si crede sempre sino all’ultimo secondo perché il calcio ormai è questo qui», mette subito le mani avanti il commissario tecnico della nazionale italiana che tiene poi a precisare: «Questa qualificazione ce la siamo meritata».

Avanti tutta

Potenza di un pareggio strappato all’ultimo respiro. Il bicchiere azzurro è pieno, altroché. «Che giochi bene o che giochi male ci sono dei momenti clou di una partita. E visto che ormai si erano messi lì dietro, bastava fare uno scambio pulito sulla trequarti e c’era la possibilità si andargli poi alle spalle, così come è stato». Detto questo: «Abbiamo sbagliato due-tre gol clamorosi per quella che è la nostra qualità». E di questo, Spalletti, ne parlerà con la squadra schierata oggi alla ripresa degli allenamenti. Inutile forzare la mano con l’adrenalina ancora a mille. Per quanto gli errori difensivi abbiano rischiato di rendere vana persino la prodezza di Donnarumma sul rigore calciato da Modric e, soprattutto, la qualificazione. «Su qualcosa bisogna ancora metterci mano e rivederla», sottolinea il ct azzurro. «Bisogna indubbiamente fare di più. Succedono delle cose illogiche nelle nostre partite. Sì, proprio così. Però bisogna prendere quello che questi ragazzi hanno nelle loro potenzialità. E di potenzialità, vi assicuro, ne hanno tanta».

Gioie e dolori

Il problema non è il modulo, tiene subito a chiarire Spalletti. «Dobbiamo essere più attenti in certe situazioni, dobbiamo fare meno errori individuali e di interpretazione in generale. Probabilmente ci dobbiamo levare di dosso anche la paura di osare. Ma ripeto, io sono orgoglioso di questa squadra, di questi ragazzi. E per quanto possiamo e dobbiamo fare di più, credo che questa qualificazione ce la siamo meritata tutta». E il problema non è nemmeno la qualità. Sulla questione, anzi, il commissario tecnico alza la voce: «Siamo i calciatori che hanno la qualità per poter giocare questo tipo di partite alla pari con chiunque. Solo che in alcuni momenti si fanno degli errori troppo banali. Abbiamo sbagliato», puntualizza, «un numero incredibile di palloni in uscita e questo non va bene. E questo non c’entra nulla con i moduli o con la qualità. Abbiamo delle potenzialità nettamente superiori», insiste e spiega poi il ct: «Jorginho stasera ha giocato una buona partita. Barella ha giocato una buona partita. Fagioli ha giocato una buona partita. Calafiori è quel livello top di giocatore che sa fare tutto. Per cui di possibilità in uscita e di qualità ne abbiamo tanta. Però, come ho detto prima, bisogna fare di più».

