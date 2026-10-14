Spalletti: «Mai detto “schiaffo” a Pisacane» 

«La giornata di squalifica la accetto, perché poi hanno deciso così. Però non abbiamo fatto niente di particolare: niente, niente, niente. E chi ha parlato che avrei detto a Pisacane che gli avrei dato uno schiaffo ha detto una cosa falsa, falsissima, nel senso che non è avvenuto questo: è tutto molto semplice». La spiegazione, a tre giorni di distanza, arriva direttamente da Luciano Spalletti, che nella conferenza stampa di vigilia del match di Europa League contro il Celta Vigo torna sull’episodio che lo ha visto protagonista con Pisacane al triplice fischio di Cagliari-Juve, quando entrambi sono stati espulsi. Una ricostruzione, quella del tecnico toscano, che smentisce quella fatta su Dazn nel dopogara mostrando le immagini.

«Cosa ho detto a Pisacane al fischio finale? Che sono bravi, giocano bene e sanno perdere tempo». Spalletti aveva parlato così domenica sera alla Domus. Dove, dati alla mano, in realtà di perdite di tempo ce ne sono state ben poche: 65 minuti e 53 secondi di tempo effettivo, su 95 minuti e 22 secondi complessivi. Altissimo. Il record della sesta giornata di Serie A, certificato da Opta, con Sassuolo-Milan seconda a 64’22’’. L’altra curiosità è che il Cagliari, nonostante le critiche di Spalletti, ha anche la seconda partita con il maggiore tempo effettivo di questo inizio di Serie A: contro l’Atalanta, 66 minuti e 23 secondi. Proprio i bergamaschi, contro il Bologna, hanno fissato il record a 68’10’’. Un dato che, grazie soprattutto alle novità regolamentari, è in netto aumento in tutto il campionato rispetto alla scorsa stagione. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA