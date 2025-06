Spalletti: «Ma il progetto va avanti» 

Oslo. Non è il momento di mollare. «Abbiamo fatto troppi regali, ma andiamo avanti con questo gruppo». Dopo la disastrosa sconfitta in Norvegia, il ct azzurro Luciano Spalletti assicura che il progetto con questa squadra andrà avanti. «Abbiamo preso il primo gol che poteva essere evitabile», aggiunge il ct, «negli spazi larghi le loro individualità ci hanno messo in difficoltà. Ci sono mancati i giocatori che saltano l'uomo. Se questa partita può mettere in discussione il progetto? Io faccio capo a questo gruppo. Vado avanti così, c'è da migliorare sotto certi aspetti ma si va avanti con questo progetto», conclude.

Il capitano

Sconsolato Gigio Donnarumma: «Non ho spiegazioni al momento. Bisogna solo andare dentro e rendersi conto della prestazione di stasera, i nostri tifosi non meritano questo. Da queste partite dobbiamo uscire tutti insieme, serve un esame di coscienza» dice ai microfoni della Rai, il portiere e capitano azzurro, fresco campione d’Europa con il Psg. «Come uscirne? Da noi, deve scattare da noi innanzitutto. Siamo l'Italia e non sono accettabili queste partite. Ognuno deve fare mea culpa e dopo se ne esce tutti insieme. Dobbiamo stare più uniti di prima».

RIPRODUZIONE RISERVATA