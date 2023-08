Spalletti-Italia, il nodo clausola 

Luciano Spalletti o Antonio Conte, Antonio Conte o Luciano Spalletti. Presa in contropiede da Roberto Mancini, la Figc cerca disperatamente il nuovo ct e sfoglia una rosa limitata a due soli nomi di spessore, nel caso non decida per una soluzione interna.

L’ex allenatore del Napoli campione d’Italia e quello di Juventus, Inter e Chelsea sembrano al momento gli unici papabili. Per il tecnico di Lecce tra l’altro sarebbe un ritorno, avendo occupato la panchina azzurra tra il 2014 e il 2016. Ma al momento il candidato numero uno pare proprio Spalletti col quale, ha fatto sapere ieri la Federazione, «proseguono i contatti» per arrivare a «un accordo molto complesso». Il nuovo commissario tecnico arriverà non prima del weekend, a meno di un mese dai due fondamentali match di qualificazione all’Europeo 2024 uno dei quali contro la stessa Macedonia che ha buttato fuori gli azzurri dal Mondiale 2022.

Nodo economico

Il problema è di natura economica, perché oltre a uno stipendio che non può essere pari a quello garantito da un club va superato lo scoglio della clausola che ancora lega il tecnico al club partenopeo. Con due pareri diametralmente opposti sulle sue possibili conseguenze: secondo Mattia Grassani, avvocato ed esperto di diritto sportivo, per liberare il tecnico va pagata la somma prevista dal club; per il collega Alberto Fantini invece la clausola non va applicata quando si tratti di Nazionali. Differenza sostanziale.

Sì al pagamento

Grassani spiega che «Spalletti è un allenatore libero, può andare dove vuole ma è tenuto a pagare» per rescindere il contratto col club campano: «La clausola impegna lui e il Napoli, nessun altro. Poi non è vietato che un club o una Federazione, interessati a ingaggiarlo, possano versare l’importo». La postilla serviva a risarcire la società nel caso il suo dipendente «non avesse mantenuto la promessa di fermarsi per un anno, nella prospettiva che ci fosse una società concorrente. Nessuno pensava a una Federazione». E in effetti «è il primo caso simile». Ma la Figc ha già fatto sapere di non essere disposta a versare la penale e mai in passato ha pagato un club per un allenatore. Come superare l’ostacolo? «Pagando», ribadisce Grassani. Se non può farlo la Figc, dovrà provvedere il tecnico. «Spalletti è padrone del suo destino». Nel caso, «dovrà essere bravo lui a negoziare con la Nazionale un compenso che sia in parte, o in tutto, ristoratore di questa somma».

No al pagamento

Parere opposto a quello di Fantini, secondo cui invece «una clausola che preveda un patto di non concorrenza può essere prevista, ma sembra difficile che possa riguardare la Nazionale. C’è anche da dire che nel mondo dello sport, e nel calcio, sono numerosi i casi di allenatori che lavorano contemporaneamente per una squadra di club e per la Nazionale, anche di un altro Paese: mancano i presupposti di concorrenza, che invece contano se il nuovo incarico riguardasse un club della stessa categoria o anche di altri campionati, In quel caso la clausola avrebbe il suo peso e sarebbe difficile da contestare».

Poco tempo

A ogni modo il tempo stringe, perché fallire anche la qualificazione all’Euro 2024 e non avere la possibilità di difendere un titolo, il secondo della storia, conquistato dopo 53 anni, sgretolerebbe le ultime fondamenta di un già disastrato calcio italiano.

RIPRODUZIONE RISERVATA