Spalletti è felice a metà: «Ho visto tante cose buone ma ci piaciamo troppo» 

Una partita vissuta quasi interamente in tranche agonistica, muovendosi lungo tutta l’area tecnica (spesso anche oltre) e richiamando più volte i giocatori ai loro compiti. Soprattutto nella ripresa, quando nel mirino è finito più volte Frattesi, colpevole di non allontanarsi dalla marcatura avversaria come avrebbe invece dovuto e di non eseguire i movimenti chiesti dalla panchina. «A volte ci viene da essere un po’ troppo comodi», il commento nel dopo gara del ct Luciano Spalletti, «si è vinta una partita che si poteva vincere anche meglio. Ci siamo comportati con leggerezza. La bischerata ce l’abbiamo sempre in canna, quando siamo padroni, quando palleggiamo comodi, è matematica...siamo fatti così».

Imprecisi

A fine partita non è soddisfatto e non lo nasconde. «Abbiamo visto cose buone», sottolinea, «che però devono portare da qualche parte perché fini a loro stesse non servono». Del resto però i tre punti sono arrivati - seppure a fatica, e dopo lo choc iniziale dovuto al gol dell’Albania dopo 23 secondi per un clamoroso errore di Dimarco - e ora il match di giovedì contro la Spagna, largamente vittoriosa sulla Croazia (3-0), mette meno ansia. Anche se proprio al 90’ gli azzurri hanno rischiato di subire un pareggio che sarebbe stato beffardo, con Manaj arrivato a tu per tu con Donnarumma. Incertezza che spiega il perché il commissario tecnico dopo il fischio finale sia abbastanza scuro in volto. Nel primo tempo i suoi giocatori hanno reagito bene allo svantaggio (la rete più veloce nella storia degli Europei), ribaltando il risultato in 15’ grazie a Bastoni e al gran gol del cagliaritano Barella, poi però l’importante mole di gioco espressa in campo non ha portato alla terza rete. E nella ripresa l’intensità è calata, dando spazio e coraggio agli avversari. «Loro nel secondo tempo hanno provato a fare di più», conferma Spalletti, «noi a quel punto dovevamo trovare più spazi e invece ci siamo fatti risucchiare dalla loro linea difensiva. Superare il pressing iniziale avrebbe significato arrivare in area. E invece...a volte ci viene di essere un po’ comodi, non cattivi e tignosi come servirebbe per andare a fare gol».

Ora la Spagna

La nota positiva è certamente Barella, autore di un’ottima gara e diventato imprescindibile per questa Nazionale. Ma il ct, sempre attento agli equilibri della squadra, non è d’accordo: «L’Italia può fare a meno di chiunque, ci sono 26 giocatori in grado di entrare e giocare. Si sbaglia a pensare che qualcuno sia insostituibile». Ora testa alla Spagna. Aver vinto è stato fondamentale, ma prima della qualificazione c’è lo scoglio iberico. E gli azzurri devono abituarsi a giocare «per far male», quindi andare verso l’’area. Contro l’Albania invece «non abbiamo finito l’azione al momento giusto. L’abbiamo preparata ma siamo tornati indietro prima di capire se fosse possibile andare sino in fondo. no: dobbiamo vedere se si può finire l’azione e cambiare idea solo dopo. Ma abbiamo cambiato troppo velocemente». C’è tempo per migliorare, il torneo è appena iniziato. La Spagna però è di livello superiore. E gli errori potrebbero costare cari.

