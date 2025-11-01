VaiOnline
Serie A.
02 novembre 2025 alle 00:15

Spalletti comincia bene 

La Juventus passa a Cremona con Kostic e Cambiaso  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cremonese 1

Juventus 2

Cremonese (3-5-2) : Audero; Terracciano (24' st Johnsen), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo (15' st Sarmiento), Vandeputte, Floriani Mussolini (25' st Vazquez); Bonazzoli (25' st Faye), Vardy. in panchina Silvestri, Nava, Valoti, Ceccherini, Lordkipanidze, Folino. Allenatore Nicola.

Juventus (3-4-3) : Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners, Cambiaso, Locatelli, Thuram (33'st Joao Mario), Kostic (33' st Adzic), McKennie (39' st Rugani), Openda (18' st Conceiçao), Vlahovic (39' st David). In panchina Perin, Scaglia, Zhegrova, Miretti, Rui, Pedro. Allenatore Spalletti.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : nel pt 1' Kostic,st 22' Cambiaso, 38' Vardy.

Cremona. La prima Juve di Luciano Spalletti comincia con un successo. Allo Zini, davanti a una Cremonese combattiva, la Juventus conquista tre punti preziosi e mostra segnali chiari di reazione dopo il cambio di guida tecnica. Una squadra trasformata nello spirito, più aggressiva, compatta e propositiva. Il 2-1 finale è il risultato di un primo tempo giocato ad altissima intensità e di una ripresa più complicata, in cui la Cremonese ha provato a riaprire tutto con coraggio e orgoglio.

La partita

Il marchio di Spalletti si vede subito: possesso palla veloce, linee strette, pressing alto. E dopo appena sessanta secondi la Juventus è già avanti. L'azione nasce da destra, dove Weah affonda con decisione e mette in mezzo un pallone che, dopo un rimpallo favorevole, finisce sui piedi di Kostic. Il serbo non sbaglia e infila Audero da pochi passi per lo 0-1 che spiazza lo Zini. È una Juve sciolta, brillante, che gioca con fiducia. Al 25' arriva la seconda grande occasione: Locatelli si coordina al limite e colpisce in pieno il palo, con Audero immobile. Di Gregorio non deve mai compiere interventi complicati, la Juve gestisce con maturità, controllando il ritmo e mantenendo sempre la sensazione di poter colpire.

Nella ripresa la musica cambia. La Cremonese alza il baricentro, spinta dal pubblico e da un Vardy sempre pronto ad approfittare del minimo errore. I grigiorossi crescono, costringendo ad abbassarsi una Juve che quando riesce a distendersi, fa male: al 22' una transizione perfetta porta al raddoppio. Openda serve Cambiaso in inserimento, il terzino bianconero controlla e con un sinistro preciso supera Audero per lo 0-2. Sembra fatta, ma la Juve - come spesso accade negli ultimi tempi - rallenta troppo presto. A 7 minuti dal novantesimo, Jamie Vardy brucia Gatti e di destro accorcia le distanze, firmando il 2-1 che accende il finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Città blindata.

Scontri e cariche, Cagliari in ostaggio

Idranti e lacrimogeni per evitare il contatto tra le due fazioni contrapposte 
l Vercelli, Zedda
Città blindata

Strade sbarrate e traffico in tilt I cortei paralizzano Cagliari

Auto bloccate al passaggio delle manifestazioni contrapposte 
M. V.
Regione

La vertenza entrate ultimo ostacolo per la manovra 2026

Prima del via libera la Giunta attende la convocazione del tavolo a Roma 
L’autrice di “Qualcosa che brilla” ospite su Videolina

«Miei cari genitori, siate credibili con i vostri figli»

La solitudine dei giovani e la distanza con gli adulti: parla Michela Marzano 
Nicola Scano
Il primato

Sessant’anni fa a Cagliari la prima colonscopia al mondo

La rivoluzionaria tecnica di Luciano Provenzale, abruzzese di nascita e sardo d’adozione, e del suo team 
Piero Loriga *
Inchiesta

Rifiuti, bravissimi a differenziare ma sempre tartassati

Perché la Tari aumenta di continuo? I costi segreti della nettezza urbana 
Marco Noce
Vacanze

Prenotazioni aperte e nuovi mercati: l’estate 2026 è già qui

A Villasimius gli operatori lavorano  alla prossima stagione turistica 
Mariella Careddu
L’intervista

Quartu, in chiesa piove sull’altare

L’appello del parroco di Pitz’e Serra: «È un problema serio, intervenga l’arcivescovo» 
Lorenzo Piras
Il caso

Latitante dopo due omicidi, era nell’Isola

Mandato di cattura internazionale: 23enne afghano arrestato ad Assemini 