Spalletti comincia bene 

Cremonese 1

Juventus 2

Cremonese (3-5-2) : Audero; Terracciano (24' st Johnsen), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo (15' st Sarmiento), Vandeputte, Floriani Mussolini (25' st Vazquez); Bonazzoli (25' st Faye), Vardy. in panchina Silvestri, Nava, Valoti, Ceccherini, Lordkipanidze, Folino. Allenatore Nicola.

Juventus (3-4-3) : Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners, Cambiaso, Locatelli, Thuram (33'st Joao Mario), Kostic (33' st Adzic), McKennie (39' st Rugani), Openda (18' st Conceiçao), Vlahovic (39' st David). In panchina Perin, Scaglia, Zhegrova, Miretti, Rui, Pedro. Allenatore Spalletti.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : nel pt 1' Kostic,st 22' Cambiaso, 38' Vardy.

Cremona. La prima Juve di Luciano Spalletti comincia con un successo. Allo Zini, davanti a una Cremonese combattiva, la Juventus conquista tre punti preziosi e mostra segnali chiari di reazione dopo il cambio di guida tecnica. Una squadra trasformata nello spirito, più aggressiva, compatta e propositiva. Il 2-1 finale è il risultato di un primo tempo giocato ad altissima intensità e di una ripresa più complicata, in cui la Cremonese ha provato a riaprire tutto con coraggio e orgoglio.

La partita

Il marchio di Spalletti si vede subito: possesso palla veloce, linee strette, pressing alto. E dopo appena sessanta secondi la Juventus è già avanti. L'azione nasce da destra, dove Weah affonda con decisione e mette in mezzo un pallone che, dopo un rimpallo favorevole, finisce sui piedi di Kostic. Il serbo non sbaglia e infila Audero da pochi passi per lo 0-1 che spiazza lo Zini. È una Juve sciolta, brillante, che gioca con fiducia. Al 25' arriva la seconda grande occasione: Locatelli si coordina al limite e colpisce in pieno il palo, con Audero immobile. Di Gregorio non deve mai compiere interventi complicati, la Juve gestisce con maturità, controllando il ritmo e mantenendo sempre la sensazione di poter colpire.

Nella ripresa la musica cambia. La Cremonese alza il baricentro, spinta dal pubblico e da un Vardy sempre pronto ad approfittare del minimo errore. I grigiorossi crescono, costringendo ad abbassarsi una Juve che quando riesce a distendersi, fa male: al 22' una transizione perfetta porta al raddoppio. Openda serve Cambiaso in inserimento, il terzino bianconero controlla e con un sinistro preciso supera Audero per lo 0-2. Sembra fatta, ma la Juve - come spesso accade negli ultimi tempi - rallenta troppo presto. A 7 minuti dal novantesimo, Jamie Vardy brucia Gatti e di destro accorcia le distanze, firmando il 2-1 che accende il finale.

