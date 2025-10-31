Spalletti ci prova: «Voglio riportare in alto la Juve» 

Alla Juventus non è il momento adatto per sognare, ma Luciano Spalletti vuole alzare nuovamente l'asticella degli obiettivi e delle ambizioni dei bianconeri. «Spero di rientrare nel giro scudetto: ne parlavamo con i giocatori, le intenzioni devono essere al massimo», esce subito allo scoperto il tecnico di Certaldo nel giorno della sua presentazione. «Vogliamo provarci, mancano ancora 29 partite e sono tante, in carriera ne ho viste di tutti i colori: non vedo perché io mi debba accontentare». Per il momento sembra utopia, la squadra si trova al settimo posto e ha 6 punti da recuperare rispetto alla vetta, ma soprattutto ha ritrovato mercoledì una vittoria che mancava da metà settembre. Ecco perché la priorità è un'altra, «per un club come questo bisogna entrare in Champions, dobbiamo rimettere le cose in pari perché le altre corrono forte», l'obiettivo minimo da centrare in questi otto mesi contratto. Dopo la presentazione, stasera il primo test: stadio Zini, a casa della Cremonese, ore 20.45.

La società

Il dg Comolli, presente al fianco del nuovo allenatore bianconero con gli altri dirigenti Modesto e Chiellini, precisa: «Domenica notte io, Modesto e Chiellini eravamo allineati per il cambio e lunedì abbiamo contattato Spalletti, poi giovedì è arrivato: è stato fatto tutto in tre giorni». L'ormai ex tecnico Tudor è stato allontanato per la mancanza di risultati, come spiega Comolli. «Perdevo il sonno per le prestazioni della squadra», rivela il dg, ma Spalletti dedica un messaggio al suo predecessore: «Una grande persona e un ottimo professionista, troverò una squadra in buone condizioni perché so come lavora».

Qui Cremonese

Davanti a un pubblico da tutto esaurito, i grigiorossi affrontano la Juventus in una sfida che profuma di grande calcio. Un banco di prova importante per la squadra di Davide Nicola che, dopo un inizio di stagione sorprendente, vuole continuare a stupire senza perdere equilibrio e concentrazione. «Affrontiamo una squadra che ha appena cambiato allenatore e che probabilmente presenterà anche qualche novità tattica - la previsione di Nicola - ogni partita è un'occasione per fare qualcosa di straordinario. Vogliamo farlo con convinzione, con il giusto mix tra giocatori esperti e chi si sta affacciando per la prima volta alla Serie A».

