Spalletti c’è: «Non abbiamo alibi» 

«Forse non sarò il miglior allenatore possibile per la Nazionale, ma sarò sicuramente il miglior Spalletti possibile». Il neo commissario tecnico si presenta così, con una battuta che strappa sorrisi nell'affollata Aula Magna di Coverciano, presenti fra gli altri il suo staff, il responsabile dell'area tecnica della Uefa Boban e il nuovo capo delegazione azzurro Buffon che verrà presentato domani quando scatterà il raduno per le gare di qualificazioni europee con Macedonia del Nord e Ucraina. Appena pochi mesi fa Spalletti festeggiava uno storico scudetto con il Napoli, l'azzurro dell'Italia però sembra avere un sapore speciale. «Essere qui è un'emozione incredibile, un sogno che parte da lontano, da questa esperienza cerco felicità perché è ciò di cui abbiamo bisogno».

Accanto Gabriele Gravina fa sì con la testa. Il presidente federale ha iniziato con un pensiero per i cinque operai morti nella tragedia di Brandizzo e tutte le vittime di incidenti sul lavoro prima di dare il benvenuto al 21° ct della storia azzurra, scelto per sostituire il dimissionario Roberto Mancini cui riserva, senza mai nominarlo, più di una frecciata mentre sarà il consiglio federale a decidere riguardo eventuali contenziosi. «In pochi giorni abbiamo dovuto rimediare a una crisi imprevista, affrontata in silenzio e con quello stile che ci appartiene. La delusione c'è e ti rimane dentro - ammette il numero uno della Figc - ma la nostra reazione è stata composta e abbiamo subito cercato di aprire un nuovo capitolo». Gravina si dice felice e orgoglioso: «Volevamo dare alla Nazionale un allenatore di grande prestigio e ci siamo riusciti. Quando ci siamo incontrati mi ha detto: "Presidente non perdiamo tempo, lei faccia le sue riflessioni, io voglio allenare la Nazionale”.

La sfida

Spalletti è pronto a raccogliere la sfida. «Napoli è stata la mia felicità perché ho visto i napoletani contenti, è stata un'esperienza bellissima, qualcosa di travolgente. La questione della clausola? Niente mi farà retrocedere dalla scelta corretta che ho preso. Stanno lavorando gli avvocati». Il messaggio ai giocatori: «Chi verrà qui dovrà urlare la felicità di vestire questa maglia che ha una storia importantissima». Le convocazioni non hanno riservato sorprese (l'unica novità è il difensore della Lazio Casale): «Ci aspettano due gare fondamentali, abbiamo bisogno di spessore internazionale e esperienza. Le scelte sono state dettate anche dal minutaggio, ad esempio non ho chiamato Verratti e Jorginho che non hanno svolto la preparazione». Il modulo-base sarà il 4-3-3 che può diventare anche 4-2-3-1, ma a Spalletti preme ben altro: «Abbiamo una storia da rappresentare, non abbiamo alibi».

