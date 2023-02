Spalletti carica il suo Napoli  

Napoli. Non è tempo di distrazioni né di godersi i successi conquistati sul campo perché si fa sentire forte il richiamo della Champions League. La vittoria sul Sassuolo, che conferma il Napoli in una posizione sempre più solida in cima alla classifica, è stato necessariamente archiviato nel giro di poche ore. Non è un caso che già sabato Spalletti abbia radunato la squadra sui campi del Centro Tecnico di Castel Volturno per cominciare a preparare la trasferta di Francoforte.

Ieri si è replicato con una sessione nella quale Spalletti ha cominciato a mettere a punto gli schemi. Tranne Raspadori, che si sta sottoponendo a terapie e che potrà rientrare in gruppo soltanto fra qualche settimana a causa dell’infortunio muscolare subito in settimana, tutti gli altri sono in buone condizioni, compreso Osimhen che nel finale della partita con il Sassuolo aveva chiesto la sostituzione, accusando un indurimento al bicipite femorale della gamba destra. Lo stesso attaccante nigeriano ha però subito rassicurato tutti e infatti si è allenato regolarmente con i compagni di squadra.

Domani sera gli azzurri giocheranno al Deutsche Bank Park contro l’Eintracht per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Si tratta di una tappa fondamentale nella stagione dei partenopei alla ricerca dell’impresa, mai riuscita fino a ora nella storia della società, di qualificarsi per i quarti di finale del più importante e prestigioso torneo continentale. Lo stato di forma della squadra è tale che il traguardo, pur difficile perché l’avversaria è forte e ben organizzata, non sembra impossibile da raggiungere. Ma le basi andranno gettate proprio in occasione della gara d’andata. Evidente che un risultato favorevole in Germania spianerebbe agli azzurri la strada della qualificazione, impresa da perfezionare il 15 marzo prossimo al “Maradona” nella partita di ritorno. Per il Napoli a trazione anteriore, guidato dal duo degli inafferrabili Osimhen-Kvaratskhelia, l’Europa che conta spalancherà le sue porte.

