Spalletti benedice Gattuso: ce la farà 

Trento. «In Nazionale ho cercato di trasferire il mio modo di essere e forse ho sbagliato. E i giocatori a volte non sono andati bene. Forse c’era bisogno di più leggerezza per tenere a bada le pressioni enormi». Al Festival dello sport di Trento l’ex ct azzurro Luciano Spalletti ha riassunto la sua carriera davanti al pubblico giunto da ogni angolo d’Italia.

L’ex allenatore di Empoli, Udinese, Roma, Inter e Napoli - tra le altre - ha ricordato le partite degli Azzurri con Svizzera e Norvegia: «Ho ancora il martellamento nella testa di quelle sconfitte, ma non voglio togliere nulla del dolore che mi generano. Lo devo vivere e assorbire tutto». Per il tecnico di Certaldo la «Nazionale era il Paradiso», ed uscirne è stata «una brutta botta da assorbire, ma sono certo che succederà qualcosa di ancora più bello». Si torna a parlare anche del caso Acerbi, col difensore Inter che dice no all’azzurro alla vigilia del ritiro: «Non è andata come ha detto lui - ha ribadito l’ex ct - Il giorno prima della convocazione l’ho chiamato per dirgli che il campo dimostrava che aveva ragione lui, che era ancora uno dei più forti. Gli ho detto che era un leader, l’avevo preferito a Mancini. Mi ha risposto: “Se lei dice così va bene”. Poi, a pochi giorni dalla partita mi ha mandato un messaggio dicendo “non vengo più”. L’ho chiamato, ha ritirato fuori l’episodio di Juan Jesus… Se lui si è creato un’assoluzione per non avere responsabilità di quello che è successo sono contento per lui, ma la cosa è andata diversamente».

Semmai, i rimpianti sono altri. «Come allenatore ho sempre cercato di creare un senso di gruppo. Perché quando si riesce a essere amici ci si sveglia un giorno scoprendo di essere arrivati a un livello superiore nel gioco», ha spiegato Spalletti. Sulla Nazionale di Gennaro Gattuso il parere è positivo: «A questa Italia non manca nulla e andrà sicuramente ai Mondiali. Gattuso ha le qualità e le soluzioni innovative per fare la differenza. Tutto può succedere, niente è scontato, credo che questa Nazionale possa diventare forte». Un occhio a Pio Esposito: «Mi ricorda Vieri».

