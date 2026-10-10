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Gli avversari.
11 ottobre 2026 alle 00:38

Spalletti avverte: i rossoblù meritano questa classifica 

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Non si è ancora capito quale sia il vero livello della Juventus: c’è chi pensa che possa competere per lo scudetto e chi, invece, la vede tra le prime quattro nella migliore delle ipotesi. E per Luciano Spalletti? «Non ce ne frega niente di quello che dicono gli altri», la risposta secca del tecnico bianconero ai giudizi che girano tra gli addetti ai lavori, «la Juve è sempre condannata a vincere: siamo noi che vogliamo alzare l’asticella del nostro mirino e dobbiamo stare nel gruppo delle squadre che devono fare bene, abbiamo ambizioni forti e sappiamo di vivere questo momento di vita, non ce lo facciamo indicare da nessuno».

Il tour de force

Dopo la lunga pausa per le nazionali, arriva un intenso tour de force da 9 partite in 28 giorni. «Da una parte c’è l’accumulo di fatiche e dall’altro l’accumulo di riposo, non c’è altra medicina», spiega Spalletti, «e durante la sosta abbiamo dato lunghi riposi per ripristinare alcune cose che succedono nelle partite ravvicinate». Il primo di questi impegni sarà a Cagliari, la sua Juve è caduta in Sardegna a gennaio scorso: «Giulini e Pisacane si meritano i punti che hanno, non la vittoria che fecero contro di noi. Sarà una gara difficile: hanno calciatori che ti annullano la riaggressione e quest’anno si sta mettendo in luce Maldini, dovremo essere vivi e intensi perché se lasci loro spazio sanno come comportarsi».

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