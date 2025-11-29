Spalletti ammette: Cagliari ben messo 

Una vittoria che dà continuità a quella in Champions col Bodø/Glimt: E rilancia la Juventus in vista di un dicembre con tre scontri diretti di fila. Ma Luciano Spalletti chiede qualcosa di più ai suoi: «Abbiamo avuto 14 occasioni, se non fai gol è chiaro che gli altri prendono coraggio», la specifica dopo il 2-1 di ieri sera, «la partita l'abbiamo vinta meritatamente, poi il Cagliari è stato bene in campo e ha fatto la sua gara». Al tecnico toscano non è piaciuto l'approccio. «Siamo entrati in campo timidi, facendo cose scolastiche: ci si aspetta di più, dai calciatori e anche dall'allenatore. Poi siamo andati ad acchiappare certe situazioni al livello Juve, con due-tre giocate più qualitative».

Come sta Dusan

Il problema principale, in casa Juventus, è legato all'infortunio muscolare di Dušan Vlahović: il serbo è uscito al 31' in lacrime, col rischio fondato che torni soltanto nel 2026. «Si è stirato e starà fermo per diverso tempo», ammette Spalletti senza troppi giri di parole. Al suo posto è entrato David («Un giocatore pulito tecnicamente, ma che nella partita è stato meno bravo in area»), anche se in realtà la gara l'ha decisa Yıldız con la doppietta per ribaltare il vantaggio di Esposito. «Quando Kenan tira, anche in allenamento, suonano le campane. Io devo lasciarlo libero, non relegarlo da sottopunta o sulla fascia: è di livello super top».

Sfida da ex

Dopo la Coppa Italia con l'Udinese di martedì sera, la Juventus domenica sarà di scena a Napoli. E per Spalletti non potrà essere una gara come le altre, visto il suo passato: «Non so quale sarà il comportamento dei tifosi napoletani, da parte mia immagino la felicità di tornare in quello stadio». (r. sp.)

