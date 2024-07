Spagnolo conferma la confessione 

Ha parlato per quasi quattro ore con il giudice per le indagini preliminari Luca Melis, confermando quanto già aveva confessato lo scorso anno al pubblico ministero Andrea Vacca e spiegando come avrebbe distribuito decine di patenti nautiche, senza esame e in cambio di regali e mazzette. Difeso dagli avvocati Marco Aste e Michele Pilia, il primo luogotenente Pierpaolo Spagnolo, 57 anni, ex vicecomandante della Capitaneria di porto di Carloforte, è stato sentito dal Gip che ha firmato la sua ordinanza di custodia cautelare in carcere al termine dell’indagine che vede coinvolte 84 persone, tutte accusate – a vario titolo – di corruzione, falso aggravato e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Gli interrogatori

Solo stasera, quando si chiuderanno anche gli interrogatori di tutte le persone destinatarie di ordinanza cautelare, il giudice Melis deciderà se modificare e attenuare la misura. Oltre all’ex sottufficiale della Capitaneria, gli altri dieci che sono finiti ai domiciliari o con l’obbligo di firma sono coloro che, nei mesi scorsi, non avrebbero consegnato agli investigatori la patente ricevuta attraverso la presunta corruzione. In queste ore, nel corso degli interrogatori, sembra che alcuni degli indagati abbiano deciso di consegnare al pm Vacca il documento contestato.

L’indagine

Nell’indagine sulle patenti nautiche “vendute” a Carloforte sono finiti nomi importanti dell’imprenditoria sulcitana e isolana, ma anche professionisti, dirigenti pubblici, manager e commercianti. Oltre a Spagnolo, altri cinque indagati sono ai domiciliari: si tratta di Palmerio Bodano residente a Villacidro, Nicola Peddio di Quartu, Giorgio Cicu di Iglesias, Domenico Bisesti di Sestu e Carlo Puggioni residente a Calasetta. Disposto, invece, l’obbligo di firma in caserma per il manager pubblico Roberto Raimondi, così come per Luca Bruzzese di Quartu Sant’Elena, Vittorio Velotto di Olbia, Massimo Balia di Carbonia ma residente a Quartu Sant’Elena e Giuseppe Cirronis di Villacidro.

