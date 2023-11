Spagna-Sardegna, ecco l’ambasciatore  

Visita di cortesia dell’ambasciatore di Spagna in Italia e San Marino, Miguel Angel Fernandez-Palacios Martinez, al presidente della Regione Christian Solinas e al sindaco Paolo Truzzu.

Il diplomatico è in città per impegni istituzionali che lo hanno portato anche a Selargius dove, al “Pitagora” è stato finanziato un corso di lingua spagnola con fondo arrivati direttamente dalla penisola iberica. Ma l'occasione è stata utile per l'Ambasciatore per sviluppare la conoscenza della politica in Sardegna. Truzzu ha delineato la situazione attuale, affrontando i temi e le criticità che le istituzioni devono affrontare in tutta la regione. Solinas ha proposto, tra le possibili iniziative, la digitalizzazione dei documenti storici della Sardegna feudale conservati negli archivi di Toledo e Barcellona, un progetto che servirebbe a valorizzare quella parte della storia che Sardegna e Spagna hanno in comune.

