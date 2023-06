Spagna nel mirino di Mancini 

Giovedì torna la Nazionale, perché sarà tempo di Final Four della Nations League, ospitata dall’Olanda. All’Italia è toccata come rivale la Spagna, contro cui gli azzurri soffrono quasi sempre, ma il confronto di Enschede con la “Roja” che ha cambiato tecnico, ora c’è De La Fuente, appare aperto a ogni risultato. Mancini però, intervistato dal sito dell’Uefa, preferisce dare un’occhiata generale. «Ogni Nazionale che arriva alle Finals è una squadra forte - sottolinea il ct azzurro -. È difficile trovarne una più debole. La Spagna la conosciamo tutti e sarà un test difficile per noi. La Croazia ha fatto grandissime cose negli ultimi otto anni (un secondo e un terzo posto negli ultimi due Mondiali ndr). E poi c’è l’Olanda che si è ripresa alla grande con Louis van Gaal. Sono sicuro che sarà una fase finale eccezionale».

È inevitabile anche ripensare a come l’Italia sia arrivata a queste finali, prevalendo in un girone in cui c’erano Inghilterra, Germania e Ungheria. «Il girone non era facile e, soprattutto, non era andato come speravamo - dice Mancini -. Non pensavamo certo di arrivare alla Final Four perché era un girone difficile e noi stavamo facendo dei cambiamenti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro per come abbiamo messo insieme i pezzi e abbiamo vinto le ultime due partite».

