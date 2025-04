Spagna, la Sprint a Marc Marquez, Bagnaia è terzo 

Jerez de la Frontera. La gara sprint della MotoGp è ormai terreno di caccia per Marc Marquez, che a Jerez ha piazzato la manita conquistando la quinta vittoria consecutiva su altrettante prove brevi del sabato. Ceduta per una volta la pole position, (alla sorpresa Quartararo), il leader del mondiale ha approfittato di una caduta al 2° giro del francese, evidentemente costretto a portare al limite la sua Yamaha, per prendere la testa della corsa e allungare così sul fratello Alex (Ducati Gresini) e sul compagno di team Francesco Bagnaia, giunti al traguardo nello stesso ordine che occupano in classifica. Il campione di Cervera ha raggiunto quota 135 punti, 20 in più del fratello e 31 in più sull'italiano. «Non è stato facile a causa delle temperature molto elevate», ha detto il vincitore. «Ho faticato un po’ nel finale, ma sono riuscito a controllare la gara fino al traguardo». La rapida uscita di scena di Quartararo lo ha facilitato, ma visti i precedenti e la costante superiorità delle Ducati - ieri le Desmosedici hanno occupato le prime sei posizioni, con Franco Morbidelli appena giù dal podio, Fermin Aldeguer quinto e Fabio Di Giannantonio sesto -, difficilmente l'epilogo sarebbe stato diverso.

In pole

Il francese con la M1 ha dato comunque un saggio di rinnovata fiducia prendendosi la pole position in mattinata e facendo segnare il nuovo record della pista andalusa con 1’35”610. La Yamaha non otteneva una pole dal Gp di Indonesia del 2022, ma di soli 33 millesimi più lento è stato Marc Marquez, che si è meritato la prima fila insieme con Francesco Bagnaia, staccato di un decimo e mezzo. Nella sprint, il piemontese ha visto scappare Quartararo e Marquez ed è stato superato da Marquez junior. Bagnaia non è più riuscito a riprendersi la posizione, dovendo controllare un Morbidelli: «Sta succedendo spesso, nelle sprint dove parto arrivo, è difficile che riesca a superare o comunque faccio fatica a trovarmi nella situazione di poter sorpassare», ha ammesso. Oggi il via alle 14.

