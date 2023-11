Spagna, la destra contro Sanchez: in piazza per dire no all’amnistia 

Madrid. La destra spagnola si batte contro l'amnistia e conquista la piazza. L'alleanza tra Pp e Vox, uscita sconfitta nelle urne e nelle aule parlamentari, recupera forza nella protesta di popolo al grido “la Spagna non si arrende”.

Centinaia di migliaia di spagnoli, in tutte le città del Paese, hanno lanciato un no forte a chiaro a Pedro Sanchez e alla decisione di concedere l'amnistia a favore degli indipendentisti catalani, in cambio dei voti per tornare al governo. «Oggi è una giornata storica: è la prima volta - attacca il leader del Pp Alberto Nunez Feijòo - che convochiamo tutti gli spagnoli in tutto il Paese contro Sanchez, colpevole di aver comprato i voti necessari per andare al governo in cambio dell'impunità ai suoi alleati. Non ci fermeremo sino a quando non ci saranno nuove elezioni».

Nei 52 capoluoghi iberici il partito popolare, al quale s'è accodato nelle ultime ore anche Vox, ha organizzato imponenti manifestazioni.

