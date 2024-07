Spagna-Inghilterra, chi è la regina? 

Berlino. Hanno due cose in comune: una finale persa (con la Francia nel 1984 e contro l’Italia nel 2021) e il fatto di meritare di sollevare la coppa di Euro 2024. La Spagna perché ha espresso il gioco migliore, l’Inghilterra perché ha avuto la forza di arrampicarsi di nuovo sino alla finalissima, tre anni dopo la tremenda batosta di Wembley. Ma stasera a Berlino (fischio d’inizio alle 21), una sola potrà festeggiare, come vuole la più crudele legge dello sport. Per gli spagnoli sarebbe il quarto trofeo continentale, per gli inglesi il primo, il secondo in senso assoluto dopo il preistorico Mondiale vinto in casa nel 1966.

Le contendenti

È una sfida di squadra, certo, ma anche di tante individualità, di tanti duelli. Il primo è quello fra i due tecnici: Luis De La Fuente ha già vinto due Europei (Under 19 e Under 21) con le Furie Rosse, oltre alla Nations League; anche Gareth Southgate era partito con l’Under 21, poi, entrato come sostituto provvisorio di Sam Allardyce nella Nazionale maggiore, non l’ha più lasciata, nonostante le critiche. In campo le sfide sono tante: gli esperti centravanti (Morata vs Kane), i “cervelli” (Rodri vs Rice), le stelle (Yamal- Bellingham, sfida già vista nel Clasico). C’è chi vorrebbe vincere per scavalcare Vinicius Jr. nei pronostici per il prossimo Pallone d’Oro.

La partita

Alla fine, però, a prevalere sarà chi avrà la capacità di segnare un gol in più, perché è questo che conta in una sfida nella quale si azzera tutto ciò che si è fatto sinora. Magari sarebbe bello che la coppa non venisse decisa né da un errore arbitrale (come il rigore non dato alla Germania), né dai calci di rigore, come tre anni fa e come chiede il Carlo III d’Inghilterra, per la prima volta nel ruolo di re-tifoso, come il suo omologo Felipe. Già, c’è anche il duello tra le due teste coronate, ma forse, tra tutti, è quello che affascina e conta di meno.

Spagna (4-3-3) : Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Olmo; Yamal, Morata, N. Williams. Ct Luis De la Fuente

Inghilterra (3-4-2-1) : Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane. Ct gareth Southgate

Arbitro : F. Letexier (Fra)

