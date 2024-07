Spagna-Germania, che sfida 

Stoccarda. I padroni di casa contro la squadra che più di tutte ha stupito per il gioco. Spagna-Germania è il primo quarto di finale dell’Europeo ma sembra più una finale anticipata tra due delle favorite per il trionfo finale e quelle - tra l’altro - che vantano più successi nella competizione continentale: 3. E dai tedeschi può essere vista, in qualche misura, come la rivincita dell’ultimo atto di Euro2008, perso 1-0 (gol decisivo di Fernando Torres). Una sconfitta che negò loro il quarto titolo e aprì il ciclo straordinario delle Furie Rosse, che bissarono il successo nel 2012 e si laurearono anche campioni del Mondo nel 2010.

Le squadre

I precedenti sono a favore (leggermente) della Germania, nove vittorie a otto. Nove i pareggi, l’ultimo (1-1) arrivato nella seconda giornata dei gironi del Mondiale 2022. Ma c’è da ricordare anche il clamoroso 6-0 per la Spagna a novembre 2020 in Nations League.

In questo Europeo gli uomini di De la Fuente hanno chiuso il proprio gruppo a punteggio pieno (travolgendo l’Italia 3-0), messo in mostra i gioielli Nico Williams, Lamine Yamal (solo 16 anni) e Ferran Torres e superato agevolmente la Georgia negli ottavi (4-1); l’undici di Nagelsmann nel girone ha pareggiato con la Svizzera (che poi ha battuto nettamente gli azzurri negli ottavi), superato Ungheria e Scozia e poi è passata ai quarti rifilando un 2-0 alla Danimarca.

I commissari tecnici

«La Germania è una squadra fantastica, ha alcuni dei migliori giocatori al mondo ed è molto organizzata e disciplinata», il commento del ct spagnolo De la Fuente, «però si scontrerà con una squadra molto simile: impegnata, ben organizzata, difficile da battere e affamata di successo. Saranno i dettagli a decidere il risultato». Per il collega tedesco Nagelsmann «c’è sempre spazio per crescere. Sono stato molto contento dei primi 20 minuti con la Danimarca, se giocheremo così sarà difficile batterci. Ma non dobbiamo forzare, dobbiamo rimanere pazienti e tenere la palla. Se riusciamo a fare ciò che abbiamo fatto in quei 20’ sarà dura batterci». Si gioca a Stoccarda alle 18, diretta su Rai2 e Sky.

Probabili formazioni

Spagna (4-3-3) : Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams. Ct De La Fuente.

Germania (4-2-3-1) : Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz. Ct Nagelsmann.

Arbitro : Anthony Taylor (Ing).

