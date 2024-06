Spagna favorita, la Georgia si ribella 

Colonia. A Colonia (ore 21) sembra tutto già scritto. Da una parte la Spagna che sa solo vincere e non ha ancora subìto reti, dall’altra la Georgia per la prima volta agli ottavi in un Europeo. Pronostico scontato? Non secondp l'oligarca georgiano Bidzina Ivanivishvili che pagherà ai giocatori della sua nazionale 10 milioni di euro se vinceranno. Intanto ne ha già versato 10 per la storica vittoria contro il Portogallo, che ha permesso alla Georgia di qualificarsi agli ottavi.

Contro la Spagna di De la Fuente servirà anche altro ma il ct francese dei georgiani, Willi Sagnol, avvisa: «Il calcio non è matematica o scacchi, bisogna giocare con i sentimenti. In campo ci sono molte emozioni e contro il Portogallo, per esempio, ho visto tutte le cose positive della Georgia in una sola partita». E aggiunge: «Contro il Portogallo abbiamo avuto dei momenti di grande possesso. Spero di vedere la stessa prestazione contro la Spagna». Che a settembre 2023, nelle qualificazioni aveva vinto 7-1 a Tbilisi.

Probabili formazioni

Spagna (4-3-3) : Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams. Ct De la Fuente.

Georgia (5-3-2) : Mamardashvili; Tsitaishvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Ka- kabadze; Kochorashvili, Kitei- shvili, Chakvetadze; Kvarat- skhelia, Mikautadze. Ct Sagnol

Arbitro : Letexier (Fra)

