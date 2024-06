Spagna e Croazia in campo alle 18 

La Spagna e la Croazia nello stesso girone dell’Italia, Ungheria e Svizzera per chiudere la prima giornata del gruppo A dopo il match inaugurale tra Germania e Scozia. Oltre quella degli azzurri, oggi sono in programma altre due partite. I magiari, che hanno fatto la storia del calcio a inizio secolo scorso, sono stati trascinati all’Europeo da una guida italiana, il tecnico Marco Rossi, e cercheranno di conquistare subito i 3 punti per compiere un primo passo importante verso la qualificazione. Impresa non semplice contro la solida Svizzera del ct Yakin. Si gioca alle 15, diretta su Sky.

Alle 18 scendono in campo Spagna e Croazia (Sky e Rai2): nessuna delle due può permettersi di perdere, anche se passano agli ottavi le quattro migliori terze dei sei gironi. Le Furie rosse sono tra le favorite del torneo, ma la Croazia non va sottovalutata per storia e capacità tecniche: è arrivata seconda ai Mondiali del 2018 e terza in quelli del 2022.

