Spagna e Belgio cercano la svolta, l’Uruguay gioca a mezzanotte 

Comincia alle 18 la lunga serata di partite di oggi ai Mondiali, con Spagna-Arabia Saudita (Gruppo H) ad Atlanta. Dopo il più che deludente 0-0 all’esordio contro Capo Verde, le Furie Rosse sperano di riscattarsi e di interrompere la striscia negativa di gol: contando anche Qatar 2022, non segnano nella fase finale del torneo da 289’ (record storico). Yamal, in campo solo nel finale alla prima giornata, ci sarà ma ha detto di «non essere ancora pronto per i 90’» dopo l’infortunio col Barcellona.

Alle 21, Gruppo G, a Los Angeles Belgio-Iran. La nazionale di Rudi Garcia ha aperto con un 1-1 con l’Egitto, dove è servito l’ingresso di Lukaku per causare l’autogol del pari. Da valutare il minutaggio dell’attaccante del Napoli. Di contro, l’Iran prosegue il suo torneo facendo avanti e indietro dal ritiro in Messico, spostandosi negli Usa solo per le gare.

Il programma notturno prende il via a mezzanotte con Uruguay-Capo Verde a Miami (Gruppo H), a seguire Nuova Zelanda-Egitto (Gruppo G, alle 3 a Vancouver). (r.sp.)

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