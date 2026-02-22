VaiOnline
I ristoratori.
22 febbraio 2026 alle 01:00

Spaghetti e crostini eliminati dai menù: «Una scelta etica» 

Per qualcuno è stata una scelta etica. Per qualcun altro la conseguenza di nuove abitudini alimentari dei cagliaritani che negli ultimi sei anni hanno scelto di non consumare ricci di mare. Per qualcun altro ancora, una scelta dettata da ragioni economiche: con una disponibilità di prodotto limitata (pesca contingentata per evitare l’estinzione) i prezzi sono cresciuti a dismisura. Risultato: a Cagliari, ormai, pochissimi ristoratori propongono ricci in menù, spaghetti e linguine soprattutto. «È da tanti oltre quattro anni che non li tratto più», spiega Luigi Pomata, ristoratore. «Stiamo distruggendo il mare per pescarli e stiamo rischiando l’estinzione».

Così succede che sempre meno cagliaritani abbiano ancora quella voglia di ricci che fino a sei anni fa era irrinunciabile. «Per molti ristoratori non inserire più ricci di mare nei menù è stata una scelta etica, per tutelare il territorio», spiega Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna. «D’altronde, con la cucina che, attraverso i prodotti locali, sposa sempre più la filosofia di un racconto dei territori, questa scelta è anche una naturale conseguenza». Non solo. «In altri casi la decisione è invece una conseguenza delle scelte dei clienti che da anni scelgono di non consumare più i ricci», conclude. ( ma. mad.)

