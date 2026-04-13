VaiOnline
Domus de Maria.
14 aprile 2026 alle 00:12

Spada si ricandida nel paradiso delle vacanze 

La sindaca da 16 anni al timone del paese: «L’impegno civico mi accende» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una fa il medico di famiglia: conosce tutti, di quei tutti è sindaca da 16 anni e vuole arrivare a 21. L’altro (o l’altra) sarà a capo della lista civica sfidante, che accoglie l’opposizione e anche qualche fuoriuscito della maggioranza. Ma chi sarà il loro candidato per l’ufficio più importante del Municipio di Domus de Maria, proprio non lo dicono. Così come tacciono sui nomi perfino dei candidati consiglieri.

La pretattica

Piccolo paese (circa 1.630 abitanti, compresi centenari e lattanti), ma curiosamente manovre politiche, spionaggi e controspionaggi degni del Congresso Usa. Se un cronista contatta un simpatizzante della lista alternativa, in pochi minuti lo sanno tutti gli altri: «So che ha chiesto anche a...». Chi conosce Domus de Maria non si stupisce, dice che da loro la politica locale funziona così, che è tradizione. E che sia appunto tradizione lo testimonia la sindaca, Maria Concetta Spada, 72 anni, medico di base, che sulla poltrona principale siede ininterrottamente dal 2010. Sono tre mandati consecutivi ma solo finora, visto che si candida al quarto. Tradizione, si diceva.

La “veterana”

Ma lei, Spada, assicura di avere l’entusiasmo della prima volta: «L’impegno civico mi accende». Dice che nell’abitato di Domus de Maria non ci sono problemi per i servizi, ma riconosce che a Chia - diverse famiglie risiedono per tutto l’anno - non sia altrettanto vero. «Ci sono difficoltà su illuminazione pubblica e marciapiedi, per entrambi avremo un occhio di riguardo», promette la sindaca, che rivendica però «la rotonda e la strada all’ingresso». Fa notare che Domus de Maria ha progetti finanziati con 19 milioni di euro per il rischio idraulico dei due fiumi (l’uragano Harry ha fatto danni anche qui, e per metterli a posto la sindaca ha in cassa 2,4 milioni). Vanta l’Area marina protetta di Capo Spartivento «costata dodici anni di lavoro», promette un anfiteatro in piazza degli Scolopi e un centro di aggregazione, dice che i giovani non scappano dal paese «perché il turismo dà lavoro». E con i concessionari sulla spiaggia, che lamentavano regole stringenti, dice che un equilibrio si è trovato.

Gli sfidanti

Un paradiso, Domus de Maria? «Decisamente no», replica l’insegnante di scuola primaria Roberta Loi, consigliera d’opposizione che non si ricandiderà ma ugualmente coinvolta nella lista “segreta” che dovrebbe unire l’attuale opposizione e alcuni “fuoriusciti” dalla maggioranza della sindaca. «Da noi c’è immobilismo amministrativo, non si vedono interventi strutturali, i giovani lavorano in parcheggi o stabilimenti per un mese all’anno e poi stanno fermi», attacca Roberta Loi: «Non abbiamo una vera palestra, il Palasport è fatiscente e non sono sorte attività che ruotino attorno a mare e archeologia».

Mancano i nomi, insomma. Ma non le polemiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La guerra.

Trump, invettiva contro il Papa

Le accuse: debole e disastroso in politica estera. Leone XIV: non ho paura di lui 
lo scontro

«Offese gratuite e irrispettose, la Chiesa parla di pace e amore»

Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario della Cei: «È una violenta strumentalizzazione che va respinta» 
Alessandra Ragas
Il conflitto

Tajani ai militari in Libano: «Siete l’orgoglio dell’Italia»

Il ministro: retribuzioni non all’altezza delle responsabilità 
Il conflitto

Trump blocca Hormuz, scontro con Ue e Onu

Macron propone una coalizione per togliere le restrizioni 
La tragedia

A Borore la festa si trasforma in lutto «Non è un incidente»

Si fa strada l’ipotesi di un malore durante la cavalcata: c’è un’inchiesta  
Francesco Oggianu
Massa

Ucciso davanti al figlio, tre minori indagati

L’inchiesta si allarga dopo il fermo dei due ragazzi di 19 e 23 anni sotto accusa 