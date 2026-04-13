Spada si ricandida nel paradiso delle vacanze 

Una fa il medico di famiglia: conosce tutti, di quei tutti è sindaca da 16 anni e vuole arrivare a 21. L’altro (o l’altra) sarà a capo della lista civica sfidante, che accoglie l’opposizione e anche qualche fuoriuscito della maggioranza. Ma chi sarà il loro candidato per l’ufficio più importante del Municipio di Domus de Maria, proprio non lo dicono. Così come tacciono sui nomi perfino dei candidati consiglieri.

La pretattica

Piccolo paese (circa 1.630 abitanti, compresi centenari e lattanti), ma curiosamente manovre politiche, spionaggi e controspionaggi degni del Congresso Usa. Se un cronista contatta un simpatizzante della lista alternativa, in pochi minuti lo sanno tutti gli altri: «So che ha chiesto anche a...». Chi conosce Domus de Maria non si stupisce, dice che da loro la politica locale funziona così, che è tradizione. E che sia appunto tradizione lo testimonia la sindaca, Maria Concetta Spada, 72 anni, medico di base, che sulla poltrona principale siede ininterrottamente dal 2010. Sono tre mandati consecutivi ma solo finora, visto che si candida al quarto. Tradizione, si diceva.

La “veterana”

Ma lei, Spada, assicura di avere l’entusiasmo della prima volta: «L’impegno civico mi accende». Dice che nell’abitato di Domus de Maria non ci sono problemi per i servizi, ma riconosce che a Chia - diverse famiglie risiedono per tutto l’anno - non sia altrettanto vero. «Ci sono difficoltà su illuminazione pubblica e marciapiedi, per entrambi avremo un occhio di riguardo», promette la sindaca, che rivendica però «la rotonda e la strada all’ingresso». Fa notare che Domus de Maria ha progetti finanziati con 19 milioni di euro per il rischio idraulico dei due fiumi (l’uragano Harry ha fatto danni anche qui, e per metterli a posto la sindaca ha in cassa 2,4 milioni). Vanta l’Area marina protetta di Capo Spartivento «costata dodici anni di lavoro», promette un anfiteatro in piazza degli Scolopi e un centro di aggregazione, dice che i giovani non scappano dal paese «perché il turismo dà lavoro». E con i concessionari sulla spiaggia, che lamentavano regole stringenti, dice che un equilibrio si è trovato.

Gli sfidanti

Un paradiso, Domus de Maria? «Decisamente no», replica l’insegnante di scuola primaria Roberta Loi, consigliera d’opposizione che non si ricandiderà ma ugualmente coinvolta nella lista “segreta” che dovrebbe unire l’attuale opposizione e alcuni “fuoriusciti” dalla maggioranza della sindaca. «Da noi c’è immobilismo amministrativo, non si vedono interventi strutturali, i giovani lavorano in parcheggi o stabilimenti per un mese all’anno e poi stanno fermi», attacca Roberta Loi: «Non abbiamo una vera palestra, il Palasport è fatiscente e non sono sorte attività che ruotino attorno a mare e archeologia».

Mancano i nomi, insomma. Ma non le polemiche.

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