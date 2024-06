Spada, Piatti e Rizzi campioni italiani 

Enrico Piatti (Aeronautica Militare) e Giulia Rizzi (Fiamme Oro) sono i nuovi campioni italiani di spada ma la rinascita, l'abbandono, la gioventù e l'addio sono stati i veri protagonisti della terza giornata di gare agli Assoluti di scherma, in svolgimento al PalaPirastu di Cagliari.

Nipote d’arte

Enrico Piatti è la gioventù: 22 anni, nipote di Kulcsar (quattro ori e due bronzi olimpici, tre ori, due argenti e tre bronzi ai Mondiali), ha conquistato il suo primo titolo italiano assoluto al termine della finale contro il 19enne Matteo Galassi (Carabinieri), terminata 15-9. Terzi (parimerito), Filippo Armaleo (Fiamme Azzurre) e Matteo Tagliariol (Aeronautica Militare), oro a Pechino 2008, che con la gara cagliaritana ha dato l’addio alla scherma tirata.

Il ritorno

Titolo tricolore per Giulia Rizzi, la rinascita, che forte di una stagione d'oro e arrivata finalmente alle Olimpiadi dopo un periodo in cui i risultati non bastavano mai, ha chiuso la gara sul 3-2 per l'abbandono dell'avversaria, la compagna di squadra Alberta Santuccio, che fermata da un problema al piede di vecchia data ha preferito ritirarsi per non pregiudicare la presenza alle Olimpiadi di Parigi. Sul terzo gradino del podio l'olimpionica Rossella Fiamingo (Carabinieri) e Alice Clerici (Fiamme Oro).

Oggi le squadre

Oggi, quarta giornata di gare, il programma prevede l’assegnazione dei titoli a squadre di Serie A1 di spada maschile e spada femminile. Saranno gli uomini i primi a salire in pedana alle 9, seguiti alle 10 dalle squadre femminili. Tornano dunque in gara i convocati dal ct Dario Chiadò per le Olimpiadi di Parigi.

Le finali, in programma al PalaPirastu dalle 16.55, saranno trasmesse in diretta esclusiva su RaiSport.

