Spada, ok Ben Amara 

Prime gare stagionali per la scherma sarda. A Sassari, nella 1ª Prova Regionale Assoluti di spada successo nella prova maschile per Tahar Ben Amara del Cus Cagliari, davanti a Giuseppe Soriga (Circolo Schermistico Sassarese), con Luca Diana (Cus Cagliari) e Gabriele Mocci (Accademia d’Armi Athos) terzi classificati. Oltre agli atleti sul podio, accede alla fase nazionale anche il quinto classificato, Giuseppe Pala (Athos).
La gara femminile ha visto invece la vittoria di Isabella Fuccaro (Accademia d’Armi Athos), davanti a Eleonora Cocco del Cus Cagliari. Terze Laura Paoni e Anita Melis (entrambe del Cus Cagliari) ma soltanto la prima potrà partecipare alla fase nazionale.
