Spada e sciabola a caccia delle medaglie iridate 

Tbilisi. La penultima giornata dei mondiali di scherma di Tbilisi ieri è stata una giornata di transizione in vista del gran finale di oggi, quando si assegneranno gli ultimi titoli iridati. In pedana le squadre di spada maschile e sciabola femminile a caccia della qualificazione per gli ottavi, obiettivo centrato dai due quartetti azzurri che domani andranno a caccia delle medaglie, forti anche dell’entusiasmo dopo il successo di lunedì degli sciabolatori - un trionfo atteso da 10 anni - e il bronzo delle fiorettiste.

Esordio combattuto e vincente per la formazione degli spadisti, in pedana con Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino. Gli azzurri, saltato di diritto il tabellone da 64, hanno debuttano nei 16esimi di finale contro la Svezia, lottando e imponendosi per 45-43 dopo una sfida all’ultimo respiro decisa solo nelle battute finali. Negli ottavi di oggi gli azzurri sono chiamati alla sfida contro l’Olanda dei fratelli Tulen.

Avanza anche il quartetto delle sciabolatrici formato da Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale. Le azzurre nei sedicesimi si sono imposte sull’Iran 45-23; oggi negli ottavi troveranno la temibile Spagna, già battuta nei quarti degli Europei. Con un bilancio fin qui soddisfacente, con sei medaglie conquistate (due ori, fioretto e sciabola maschile a squadre, e quattro medaglie di bronzo), per il medagliere l’Italia darà battaglia a Stati Uniti, Francia e Russia.

