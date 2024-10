Spada, doppietta per il Cus a Mara 

Doppietta del Cus Cagliari nella 1° Prova Regionale Cadetti e Giovani di Spada maschile e femminile. In palio a Maracalagonis c’erano i posti disponibili per la Sardegna alla 1° Prova Nazionale di Qualifica ai Campionati Italiani di categoria. Nella spada femminile, Anita Melis del Cus Cagliari ha superato in fianle Eleonora Cocco (CS Cagliari), con Rachele Era e Matilde Pani (CS Sassarese) terze. Oltre a queste Giovani, pass per le Cadette Eleonora Cocco, Rachele Era e Martina Astero (Accademia d’Armi Athos).

Riccardo Cossu ha invece prevalso su Nicola Miragliotta (Athos), Gabriele Mocci (Athos) ed Edoardo Salaris (Cus). Qualificati tra i Giovani anche Tommaso Passetti (Cus) e Gioele Pinna (CS Cagliari), oltre aGabriele Firinu (Cus) e Giovanni Serra (CS Oristano).

