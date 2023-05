Spada cacciato dalla casa popolare che occupava abusivamente 

ROMA. «Cercasi casa in affitto per noi, imminente... nel decimo municipio... ps. senza busta paga...». È il post pubblicato lunedì da Roberto Spada, esponente di spicco del clan di Ostia, poche ore prima dello sgombero della sua abitazione effettuato ieri dai carabinieri. Un messaggio sarcastico a cui però molti utenti hanno risposto. «Ci mettiamo subito alla ricerca, daje», si legge nei commenti. E poi: «Ti può interessare Fiumicino? Isola Sacra. Ho un amica che posso sentire», ma Spada: «No solo Ostia e dintorni».

Lo sgombero si è svolto senza problemi. I carabinieri sono intervenuti in via Guido Vincon, nella zona del Lido, dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Roma. L’appartamento era occupato abusivamente da Spada e dalla sua compagna dal 2006, al momento dell’irruzione la coppia era presente. Il nome di Roberto Spada è legato alla testata sferrata nel 2017 al giornalista Daniele Piervincenzi, che gli è costata una condanna a sei anni per violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso, già scontata. Le indagini sulla occupazione della casa erano partite dopo la denuncia di marzo per furto aggravato di energia elettrica: Spada si allacciava abusivamente alla rete. Dagli approfondimenti è emerso che la coppia non avevano titolo per abitare in quell’appartamento, gestito dal Comune di per far fronte all’emergenza abitativa, e aveva maturato un debito di 43.355 euro per indennità di occupazione non versate e di 11.063 per l’energia non contabilizzata. La coppia sarebbe entrata nella casa nel 2006, dopo aver proposto a una donna un altro immobile che loro già occupavano abusivamente. Lo scopo forse era avvicinarsi al nucleo familiare originario, che vive in uno stabile vicino.

