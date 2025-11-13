VaiOnline
Olbia.
14 novembre 2025 alle 00:27

Spaccio, raffica di condanne 

Raffica di condanne per la maxi operazione su una rete bene organizzata di presunti spacciatori di cocaina e marijuana che avrebbero operato a Olbia, La Maddalena, Porto San Paolo, Porto Rotondo, Arzachena e Oristano. La gup del Tribunale di Tempio, Marcella Pinna, ha accolto quasi tutte le richieste del sostituto procuratore Alessandro Bosco. Ecco le pene inflitte alle persone coinvolte nelle indagini della Polizia di Stato: Francesco Bagaglia, di La Maddalena, è stato condannato a 5 anni di reclusione, Mauro Careddu, olbiese, a 2 anni, a Stefano Deriu, residente a Olbia, sono stati inflitti 5 anni e 6 mesi di carcere, 4 anni a Federico Porta, Simone Erdas e Fabiano Corda, di Olbia e Porto Rotondo. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato. L’olbiese Fabrizio Derosas ha invece patteggiato la pena di 3 anni e 7 mesi di carcere. Le difese ( Antonello Desini, Luca Tamponi, Giampaolo Murrighile, Federico Delitala, Luciano Rubattu, Francesco Campanelli e Gianluca Coronas) potrebbero impugnare la sentenza del Tribunale di Tempio, le contestazioni del pm sono sempre state respinte. Si parla di decine di cessioni di cocaina che sarebbero state provate anche con l’utilizzo dei captatori informatici Trojan.

