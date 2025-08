Spaccio nelle piazze insieme ai ragazzini: 36enne ai domiciliari 

È stato mandato agli arresti domiciliari Filippo Gavazzeni, 36 anni, arrestato giovedì al termine di un’operazione durata vari giorni e condotta dai Falchi della Squadra Mobile. È accusato di aver messo in piedi un’attività di spaccio in due piazze del quartiere San Michele, servendosi anche della collaborazione di due diciassettenni e un sedicenne, ma anche di alcuni bambini più piccoli (uno dell’apparente età di circa 12 anni).

Dopo la convalida, la giudice Giulia Tronci ha disposto che il 36enne – difeso dall’avvocato Riccardo Floris – lasciasse il carcere di Uta per essere confinato agli arresti domiciliari. Determinante per la decisione del Gip è stato il quantitativo modico di stupefacente sequestrato al Gavazzeni (15 grammi di cocaina e quasi altrettanti di hascisc). Nel corso dell’interrogatorio il 36enne si è assunto la responsabilità del reato, ma ha anche sostenuto di non conoscere l’età dei minori coinvolti con lui che avrebbe conosciuto in discoteca. Il pubblico ministero Giangiacomo Pilia aveva chiesto il carcere, proprio contestando che l’attività di spaccio venisse svolta con l’ausilio di minori. La Polizia aveva sorvegliato di nascosto piazza Padre Abbo e piazza Doberdò, ricostruendo oltre 100 singole vendite in appena 48 ore. A convincere la polizia a far scattare il blitz era stata la presenza di giovanissimi non imputabili (pare sotto i 14 anni) e, in particolare, un bambino dell’apparente età di 11 o 12 anni che sarebbe rimasto in piazza dalle 17 alle 22.30 accompagnando vari clienti ad acquistare la droga.

