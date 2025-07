Spaccio nella movida: giovane in manette per Mdma e ketamina 

Era specializzato in droghe sintetiche, un presunto spacciatore che è stato arrestato mercoledì dai carabinieri. In cella è finito Samuele Pistis, 43 anni, di Tratalias, bloccato durante un’operazione del Nucleo investigativo del Comando provinciale.

L’intervento è frutto di un’attività investigativa che ha condotto a una perquisizione domiciliare, nel corso della quale i militari hanno trovato un ingente campionario di sostanze stupefacenti. In particolare, sono stati sequestrati 17 grammi di Mdma in cristalli, 10 pastiglie della medesima sostanza, 17 grammi di ketamina, 2,12 grammi di “cocaina rosa” e una dose di cocaina. Oltre alla droga, sono stati sequestrati alcuni bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 3,200 euro in contanti, ritenuti il frutto dell’attività di spaccio.

Ieri mattina, al processo per direttissima, l’avvocato difensore Giovanni Aste ha chiesto e ottenuto i termini a difesa: l’udienza è stata rinviata al 25 settembre e nell’attesa Pistis è stato rimesso in libertà.

L’operazione fa parte dell’attività del Nucleo Investigativo dell’Arma nella lotta al traffico e alla diffusione di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione al mercato delle droghe sintetiche. Le recenti indagini hanno evidenziato una preoccupante diffusione di queste sostanze, soprattutto tra i giovani, in contesti legati alla movida notturna, alle feste private e alle serate danzanti. A questo tipo di indagine il Comando provinciale dei carabinieri ha dato un ulteriore impulso nella stagione estiva.

