Spaccio, in cella un 37enne 

Lo avrebbero colto in flagranza di reato proprio consegnava la droga ad un suo acquirente nei parcheggi del cimitero di Sestu: una dose di cocaina e sei di marijuana. Carlo Cuccu, 37 anni, non ha avuto scampo. Era stato notato poco prima dal comandante della stazione dei carabinieri, luogotenente Riccardo Pirali, imbucare la via Cimitero alla guida di una Smart. Col comandante, c’era anche un suo collaboratore. Entrambi hanno riconosciuto Cuccu ed hanno pensato di seguirne i movimenti.

Lo spaccio

Raggiunto il parcheggio, hanno notato un altro giovane avvicinarsi alla Smart ricevendo qualcosa. Era la droga. I carabinieri sono usciti allo scoperto riuscendo a bloccare Cuccu che è stato accompagnato nella sua abitazione dove è scattata una accurata perquisizione. Qui, i militari hanno trovato quello che cercavano, altra droga: esattamente quasi 62 grammi di cocaina pura (ancora da tagliare) e altri sei grammi gà tagliata con mannitolo e quindi già pronta per l’uso. Recuperati anche 176 grammi di marijuana in boccioli.

E ancora, sei bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento delle dosi e 9.745 euro di cui 555 in un portafoglio e gli altri 9.190 euro nascosti all’interno di una cassaforte sistemata nell’armadio della camera da letto. Carlo Cuccu è stato così dichiarato in arresto e accompagnato nella caserma di Sestu dove è subito arrivato il capitano Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu. Dopo le formalità di rito, Cuccu – difeso dall’avvocato Stefao Piras – è stato accompagnato al carcere di Uta con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Oggi è in programma l’udienza di convalida con il Gip Ermengarda Ferrarese.

Le indagini

L’operazione non sarebbe comunque chiusa: i carabinieri di Sestu stanno ora cercando di risalire agli eventuali complici del giovane indagato e alla provenienza della cocaina: diverse le persone sono state interrogate nelle ore successive all’arresto: i militari hanno anche sentito alcuni tossicomani, effettuando anche altre due perquisizioni domiciliari sulle quale viene mantenuto uno stretto riserbo.

RIPRODUZIONE RISERVATA