Spaccio, in 14 davanti alla giudice 

I carabinieri del Nucleo investigativo della Compagnia cittadina stavano indagando su una banda specializzata nella fabbricazione di banconote false, ma si sono imbattuti in un presunto traffico di droga tra Cagliari e alcuni centri della Provincia. A seguito di una serie di intercettazioni telefoniche e pedinamenti, i militari hanno identificato 14 persone che, a vario titolo, avrebbero venduto o comprato dello stupefacente, in particolare marijuana, hascisc e cocaina tra la città e diversi centri del Sud Sardegna. Chiusa l’inchiesta, la pm Ginevra Grilletti ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli indagati sui quali pendono complessivamente, a seconda delle diverse condotte contestate, 83 capi di imputazione.

L’udienza preliminare

Ieri mattina, davanti alla giudice Ermengarda Ferrarese, si è tenuta la prima udienza preliminare che dovrà decidere sull’eventuale rinvio a giudizio dei quattordici imputati. Tra questi ci sono i cagliaritani Angelo Saba (33 anni), Salvatore Cardia (30), Sandro Berosi (55), Roberto Mirigliano (54), Daniela Desogus (40, di Quartu), Ilaria Basciu (33, di San Gavino), i compaesani Damiano e Giulio Cirronis (37 e 34 anni), Stefano Lai (32), Filippo Orto (38 di San Vito), Antonio Scanu (39, di Santadi), Alessia, Benedetto e Lorenzo Congiu (24, 20 e 31 anni, di Teulada). Per Giulio Corrias è stata pronunciata sentenza di irreperibilità, quasi tutti gli altri hanno preannunciato riti alternativi e la giudice Ferrarese ha rinviato al 23 marzo per un’udienza dedicata nella quale far discutere i difensori.

L’inchiesta

Le indagini sono andate avanti dal dicembre 2021 al luglio 2022 e, almeno secondo l’accusa, avrebbero portato alla luce una serie di cessioni e vendite di stupefacente, se pure tutte con quantità non elevate. In qualche caso si parla anche di poche decine di euro di droga e qualche dose, ma con un’attività di spaccio che gli investigatori hanno ritenuto intensa tra Cagliari e San Gavino. Dalle intercettazioni, almeno secondo le ipotesi investigative, emergerebbero anche delle discussioni tra alcuni degli indagati sulle quantità di stupefacente da confezionare e smerciare. In un’occasione, poi, due degli indagati sarebbero stati bloccati dalla Polizia Stradale in via Abruzzi a Cagliari su una Fiat 600 con 8 chili di marijuana divisa in bustoni di cellophane. Per i carabinieri, che già avevano sotto intercettazione il gruppo, la scoperta della polizia è stata dunque un riscontro delle loro indagini.

Riti alternativi

Alcuni degli avvocati difensori hanno già annunciato che chiederanno alla giudice dei riti alternativi, dunque alla fine la prossima udienza potrebbe essere dedicata all’avvio dei processi per chi farà l’abbreviato. In questo caso potrebbero già esserci le discussioni dell’accusa e dei primi difensori. La sentenza di irreperibilità pronunciata nei confronti di Giulio Corrias blocca il suo procedimento sino a quando non sarà possibile notificargli gli atti. Per gli altri tutto è rinviato a marzo.

