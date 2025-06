Spaccio e rapine: «Autori sempre identificati» 

I traffici di droga, con l’aumento di quelli delle sostanze sintetiche, gli assalti ai blindati portavalori e le truffe in particolare agli anziani sono tra le principali criticità sul fronte della sicurezza in Sardegna. Ma l’aspetto positivo è che quasi tutti i responsabili dei reati vengono individuati. Anche se a volte bisogna aspettare la conclusione di lunghe e complicate inchieste. «L’impegno e la determinazione dei carabinieri sono il risultato di importanti e significative operazioni contro la criminalità», ha ribadito il comandante regionale dell’Arma, il generale di brigata Stefano Iasson, durante la cerimonia nella caserma Zuddas di via Sonnino per i festeggiamenti del 211esimo anniversario della fondazione dell’arma dei Carabinieri. «Siamo in prima linea della repressione dei reati, con operazioni e indagini svolte con grande professionalità da tutto il personale. Ma i carabinieri sono soprattutto vicino ai cittadini: sono disponibili per un parere, per un aiuto concreto. In alcuni casi con le comunità c’è quasi un rapporto di fratellanza».

Il messaggio

Alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, il comandante regionale dopo aver evidenziato la collaborazione con le altre forze dell’ordine e con la magistratura, ha speso parole di ringraziamento per l’attività quotidiana dei carabinieri «presenti in ben 269 comuni sardi sui 377 complessivi, garanzia di sicurezza per i cittadini e punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto». E accanto all’opera repressiva, i militari sono impegnati tutti i giorni in decisive azioni preventive e di controllo del territorio a garanzia della legalità, anche con gli incontri nelle scuole.

I fenomeni

Tra le principali operazioni, in città, c’è stata quella del primo sequestro nell’Isola della “cocaina rosa”: e proprio per lo spaccio di sostanze stupefacenti, in un anno (dal primo giugno 2024 al 4 giugno di quest’anno) i carabinieri del comando provinciale di Cagliari hanno arrestato 69 persone, sequestrando oltre 8 tonnellate di stupefacenti. E poi interventi e varie misure cautelari per violenza di genere, maltrattamenti in famiglia, ben 71 arresti per furto, rapina e ricettazione, i servizi anti-malamovida con identificazioni e controlli in piazze e locali, fino ad arrivare al recente arresto del latitante ogliastrino Sandro Arzu e la soluzione di alcuni omicidi, in particolare del femminicidio di Francesca Deidda.

Organizzazioni mafiose

Il comandante regionale ha messo l’accento anche sull’attenzione costante verso i rapporti tra i gruppi criminali sardi e le organizzazioni mafiose della Penisola: «Siamo sempre al lavoro con la direzione distrettuale antimafia coordinata dal procuratore capo Rodolfo Sabelli. Ci sono tante attività e non lasciamo niente al caso», ha evidenziato Iasson. Che ha inoltre annunciato il trasferimento, forse già entro la fine dell’estate, del comando provinciale dallo stabile di via Nuoro (di proprietà dei privati, con un costo d’affitto di 770 mila euro all’anno) ai locali della caserma Livio Duce a San Bartolomeo.

I premi

Prima della conclusione della cerimonia c’è stata la consegna degli encomi, da parte delle autorità presenti, ai carabinieri che si sono distinti in indagini, interventi e operazioni di grande impatto sociale. Tra i premiati i militari delle compagnie e delle stazioni di Dolianova, Arzachena, Olbia, Ploaghe, San Vito, Carbonia, Mogoro, Quartu, del nucleo investigativo provinciale di Cagliari e di Oristano, al tenente colonnello Marcello Sardu della sezione di polizia giudiziaria di Cagliari per una missione in Kossovo, e ai Cacciatori di Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA