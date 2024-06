Spaccio e coltivazione di droga, 49 indagati 

Una maxi inchiesta su traffico e spaccio di stupefacenti, coltivazione di marijuana ma anche furti in abitazioni e altri reati minori per un totale di 357 contestazioni. La procura di Oristano nei giorni ha chiuso l’indagine, coordinata dal pubblico ministero Marco De Crescenzo, che coinvolge a vario titolo ben 49 persone, qualcuno già noto alle forze dell’ordine per altri reati.

Le accuse

Secondo le accuse fra il 2020 e il 2022 nell’Alto Oristanese era stato messo in piedi un importante giro di spaccio che poi si estendeva fino al Marghine e al Cagliaritano passando per il Terralbese. Traffici di cocaina, talvolta con ingenti quantità (anche fino a 600 grammi) e un importante giro di soldi, fino a 10mila euro per l'acquisto della droga. Un sistema collaudato in cui ognuno aveva il proprio ruolo ben definito. C’era chi finanziava l’acquisto della cocaina e dirigeva lo spaccio, chi metteva a disposizione l’auto per il trasporto, altri che andavano ad acquistarla in piazze diverse e infine chi la smerciava al dettaglio.

Gli indagati

Nei giorni scorsi sono stati notificati gli avvisi di fine indagine a: Nicola Abis 23 anni di Oristano residente a Udine, Fabio Federico Baraglia (37) di Iglesias, Mario Sebastiano Cabiddu (58) di Abbasanta, Alessio Calderisi (29) di Ghilarza, Rubens Marco Carta (33) di Ghilarza, Thomas Cherchi (32) di Abbasanta (difesi d’ufficio da Carlo Barberio); Alessandro Atzeni (33) di Ghilarza, Ilenia Bicchiri (36) di Ghilarza (assistiti da Cecilia Fà); Janes Atzeni (45) di Oristano (difeso da Sebastiano Atzeni); Gian Carlo Pietro Cossu (57) di Ghilarza (tutelato da Andrea Deidda); Mauro Cubadda (32) di Narbolia, Salvatore Deiana (57) di Abbasanta, Massimiliano Deidda (50) di Alghero, Francesco Deriu (49) di Silanus, Davide Dettorino (42) di Selargius e Nicola Dettorino di Cagliari (45) (difesi da Pier Liugi Meloni); Agostino Deidda (56) di Ghilarza (avvocato Angelo Battista Marras); Camillo Garau (27) di Pabillonis, Federico Ladu (30) di Abbasanta, Francesco Raffaele Lai (25) di Ghilarza, Serafino Massidda (50) di Ghilarza, Nicola Medde Doneddu (48) di Norbello, Stefano Medde (34) di Norbello (tutelati da Rita Violante); Christian Garau (37) di Pabillonis (avvocato Rinaldo Saiu); Andrea Masala (28) di Terralba, Ismaele Scano (34) di San Vero Milis, Aldo Soro (29) di Arcidano (difesi da Gian Franco Siuni); Lucio Mele (52) di Norbello (avvocato Giuseppe Luigi Cucca); Alessandro Mestroni (48) di Abbasanta (difeso da Laura Sanna); Francesco Musu (37) di Abbasanta, Gianfranco Oggianu (57) di Milis, Marco Orsolino (57) di Abbasanta, Cristian Pili (40) di Cabras, Emanuele Pinna (53) di Abbasanta, Ivo Porcu (50) di Borore (tutelati da Barbara Ibba); Massimo Oppo (35) di Oristano (avvocato Emanuele Tuscano); Antonio Perra (58) di Abbasanta (difeso da Antonella Piredda); Andrea Putzulu (47) di Ghilarza, Matteo Tugulu (39) di Ghilarza (avvocato Andrea Deidda); Antonello Quirigoni (48) di Macomer, Francesco Russo (46) di Norbello, Maurizio Sedda (56) di Ottana, Federico Solinas (37) di Oristano, Gianfranco Soma (48) di Ghilarza (difesi da Giulio Sau); Alessio Sanna (39) di Ghilarza, Fabrizio Adriano Sanna (60) di Abbasanta (avvocato Carlo Figus); Carlotta Vargiu (25) di San Vero, Elvis Nicola Vargiu (32) di Arcidano e Veronica Zucca (33) di Ghilarza (tutelati da Andrea Crobu).

RIPRODUZIONE RISERVATA