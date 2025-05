Spaccio di pasticche sul monopattino 

Da farmaco utilizzato per il trattamento dell’epilessia, del dolore neuropatico e dei disturbi d’ansia a “droga da strada”: questo è il medicinale “Lyrica” che sta prendendo piede tra i giovani anche in città. E durante un controllo da parte degli agenti della Polizia Locale in piazza del Carmine, è stato fermato un 38enne tunisino sospettato di vendere le pasticche. La perquisizione ha permesso di sequestrare 170 compresse e di denunciare l’uomo per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, come ricostruito dai poliziotti, si muoveva a bordo di un monopattino e ha cercato di evitare il controllo. Una volta bloccato è stato trovato in possesso delle pasticche, ma anche di carte di pagamento e tessere sanitarie intestate ad altre persone. Oltre alla denuncia, il cittadino tunisino non aveva con sé il permesso di soggiorno. (m. v.)

