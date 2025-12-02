Spaccio di marijuana, sette condanne 

Le colline fra Montiferru, Marghine e Planargia erano il cuore di una rete di spaccio che si allargava a tutta l’Isola. Un ingente traffico di droga, oltre 165 chili di marijuana sequestrati e ben 33 persone finite nei guai in un’indagine risalente a più di cinque anni fa. L’inchiesta, dopo un lungo processo, ieri si è chiusa con le ultime 7 condanne con pene complessive per quasi trent’anni. Ieri sono arrivate anche alcune assoluzioni perché il fatto non sussiste e per prescrizione.

Il verdetto

Il collegio dei giudici (presidente Carla Altieri, a latere Marco Mascia e Cristiana Argiolas) in tarda mattinata ha letto la sentenza: Vito Maurizio Cossu, 50 anni di Sindia, condannato a 8 anni e 10 mesi; per i compaesani Gianluca Cossu (47) e Daniele Cossu (34) rispettivamente una pena di 7 anni e un mese e di 3 anni e 9 mesi. Giampietro Enna (41) di Bonarcado è stato condannato a 3 anni e 8 mesi; Francesco Congiu (71) di Sindia a 3 anni e 6 mesi; i sassaresi Paolo Antonio Ennas (55) a un anno e 7 mesi e Nico Pulino a un anno e 3 mesi. Per tutti è stato disposto il pagamento di multe e spese legali. I difensori (gli avvocati Cristina Puddu, Carlo Figus, Mario Gusi, Gianfranco Congiu, Sebastiano Tola) stanno già valutando di presentare ricorso in Appello.

Assolti Francesco Manca, 47 anni, Piermarco Nughes (25), Luca Settefonti (50) di Santu Lussurgiu; Andrea Cossu (48) di Sindia; Sandro Farci (51) di Gergei; Francesco Pirastu (52) di Assemini; Mario Sebastiano Curreli (53) di Sassari; Paolo Canu (46) di Ossi; Gabriele Satta (28) di Sindia; Roberto Denanni (63) di Chiaramonti; Sandro Denanni (54) di Chiaramonti; Danilo Dearca (47) di Teti; Salvatore Aru (51) di Macomer; Agata Maria Valentina Scarpulla (45) di Bosa; Maria Pina Devinu (47) di Sassari; Giampiero Gaviano (59) di Serri; Luca Giglio (36) di Bosa; Nicola Sanna (29) di Sindia; Marcello Delrio (53) di Alghero.

L’inchiesta

Le indagini dei carabinieri di Oristano andavano avanti da tempo, alla fine del 2018 il maxi sequestro di droga: in un casolare nelle campagne di Sindia erano stati trovati 165 chili di marijuana. Era emersa una rete molto più ampia e ben organizzata che dalle coltivazioni del Montiferru e del Marghine riusciva a portare la droga nel mercato isolano, soprattutto sulla piazza del Sassarese dove vennero smascherati numerosi episodi di spaccio. Ci furono centinaia di perquisizioni, numerose piantagioni furono individuate e sequestrate in diverse operazioni. Dalle intercettazioni inoltre emersero scambi non soltanto di marijuana ma anche di cocaina. L’inchiesta coinvolse 33 persone, di queste 26 sono finite a processo (altri avevano scelto riti alternativi).



