Spaccio di marijuana, quarantenne patteggia 10 mesi 

Ha patteggiato dieci mesi e venti giorni e quattromila euro di multa per spaccio di droga. Dopo il processo per direttissima una quarantenne di Macomer, arrestata dai carabinieri, è tornata in libertà. L’accusa, contestata dalla pm Sara Ghiani, era di aver detenuto due chili e mezzo di marijuana ai fini di spaccio: nel corso del processo ieri mattina davanti alla giudice del Tribunale di Oristano Paola Bussu, Daniela Sanna ha voluto rendere dichiarazioni spontanee: ha mostrato pentimento, spiegando di non aver capito la gravità di aver detenuto quella droga. La giudice ha successivamente ratificato l’accordo raggiunto fra il difensore Luciano Rubattu e la pm Ghiani, concedendo la sospensione della pena alla donna, che è tornata in libertà.

L’arresto risale a due giorni fa, quando i militari della stazioni di Silanus, all’interno di un servizio di controllo, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a Macomer: all’arrivo dei militari, la quarantenne ha subito consegnato la sostanza stupefacente. I carabinieri hanno, a quel punto, fatto scattare l’arresto.

Ieri in tribunale si sono svolti l’udienza di convalida e il processo per direttissima con un patteggiamento della pena.

