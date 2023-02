Spaccio di marijuana: arrestato un ventenne 

Spaccio di marijuana e cristalli di ecstasy. Con questa accusa è stato arrestato un 20enne, Joroslav Zaitseb. Gli agenti della Squadra Volante, impegnati nei servizi di controllo del territorio e di prevenzione anche allo spaccio di sostanze stupefacenti, lo hanno bloccato in piazza Salento con un’altra persona e oltre alla droga, contenuta in alcuni involucri di cellophane, gli hanno trovato addosso un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e 35 euro, ritenuti dagli agenti provento dell’attività di spaccio.

Durante una perquisizione a casa sua sono stati trovati altri 42 grammi di marijuana, nascosta e suddivisa in vari involucri di cellophane, pronta – secondo l’accusa – per essere commercializzata. Il 20enne è stato arrestato in flagranza per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed indagato per detenzione abusiva di arma.

