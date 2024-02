Spaccio di marijuana, arrestato e rilasciato 

Ha visto avvicinarsi a piazza Lao Silesu una pattuglia della Squadra Volante ed ha parcheggiato lo scooter allontanandosi in fretta.

L’atteggiamento di un giovane ha insospettito gli agenti, che lo hanno raggiunto e bloccato. Lui, pensando di non essere visto, con una mossa fulminea, pensando di non essere notato, si è disfatto di due bustine di cellophane contenente 3 grammi di marijuana. Inoltre, all’interno del suo marsupio, aveva 370 in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Come sempre accade, gli agenti hanno esteso la perquisizione a casa sua dove hanno trovato altra “erba” per un peso complessivo di circa 63 grammi, più materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Accompagnato negli uffici della questura è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il Gip che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.

