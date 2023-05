Spaccio di marijuana all’oratorio, due giovani in arresto 

Sorpresi a spacciare marijuana accanto a un campo di calcetto dell’oratorio parrocchiale di Gonnesa frequentato anche da minori, un 20enne e un 21enne di cui non sono state rese note le generalità sono stati arrestati. L’operazione, resa nota ieri mattina, risale a venerdì scorso. Mentre sul campo giocavano dei minorenni, le forze dell’ordine hanno osservato due ragazzi che si sono avvicinati alla statua della Madonna in un piazzale poco distante e hanno recuperato un involucro nascosto tra rocce e vegetazione: poi, su una panchina, hanno pesato della sostanza con un bilancino di precisione e preparato dosi. I due sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare: sono stati sequestrati circa 107 grammi di infiorescenze, il bilancino, cellophane e 90 euro. Arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, il 21enne (già messo alla prova e affidato ai servizi sociali) è in carcere a Uta, mentre il 20nne è ai domiciliari. (red. prov.)

